Werk in F1: Hoe word je garage- en bandentechnicus? Opleiding, vaardigheden en meer

Wat is je rol?

Ik werk als garagetechnicus voor Haas F1, maar ik zorg ook voor de banden van Nikita Mazepin. Dit houdt onder andere in dat ik de banden en de wielen prepareer en dat ik voor een raceweekend zorg dat alles gereed staat. Daarnaast help ik ook bij de opbouw van de garage.

Hoe word je een garagetechnicus?

Grijp je kans en stuur je CV. Ik heb 15 jaar aan ervaring bij verschillende teams in de racerij, in verschillende kampioenschappen en met verschillende auto’s. Daarnaast heb ik ook een aantal verschillende rollen. Van banden tot brandstof en lucht, maar ik ben ook garagetechnicus.

Welke diploma’s heb je nodig?

Dat is moeilijk te zeggen omdat het niet een kwestie van naar school gaan is en zeggen: “Ik wil een garagetechnicus worden”. De personen die deze rol bekleden doen zo’n beetje alles. Je moet je vaardigheden vooral leren door het te doen. Ik heb dat gedaan door in lagere Klassen te beginnen en bij verschillende teams omhoog te klimmen op de ladder. Zo leer je de kneepjes van het vak. Hoger op de ladder komt dat allemaal van pas.”

Wat moet je op school studeren?

Het helpt als je leert hoe je monteur moet worden. Daarnaast helpt het ook om zo lang mogelijk op school te blijven om erachter te komen wat je wilt doen in je leven. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken, omdat ik na mijn opleiding begonnen ben als monteur.

Welke andere vaardigheden zijn handig?

Je moet wel een beetje het streven hebben om dingen goed aan te pakken. Vooral in de Formule 1 moet alles van het hoogste niveau zijn en precies zijn zoals het moet. Wat betreft de vaardigheden is 99 procent van de monteurs denk ik wel hetzelfde. Ze repareren de auto, zorgen er goed voor en zorgen er tevens voor dat alles goed werkt.

Soms moet je je snel aan zien te passen aan een situatie en vaak ben je al doende aan het leren. Je krijgt wel eens de vraag: “Kun je dit doen?”, terwijl je het misschien nog nooit eerder hebt gedaan, maar toch ga je aan de slag. Ik ben zelf in staat om iets te zien en dan te weten of iets goed is of juist niet klopt en er dan binnen mijn kunnen 100 procent voor te zorgen dat het goed is”

Hoe kan ik werkervaring opdoen?

Ik zou voorstellen om ervaring op te doen in lagere klassen en te kijken of je daar een team kunt helpen. Ik heb met een aantal jongere mensen gewerkt die niet eens betaald wilden worden. Ze wilden gewoon in het autosportwereldje werken en zien hoe het werkt. Nu, jaren later, werken sommigen van hen voor topteams omdat ze alleen maar een duwtje in de juiste richting nodig hadden. Ik heb nog steeds contact met ze.”

Je moet echt onderaan beginnen en luisteren naar wat mensen je vertellen, vooral de ervaren mensen. Het is nooit verkeerd om te luisteren omdat iemand misschien een heel goed idee kan hebben. Als je niet luistert zal je het ook niet weten.”

Ga je ook naar races?

Ja, en dat vind ik ook prima want zodra je naar de races gaat kun je ook niet meer zonder. Je kunt niet zeggen dat je een jaar geen races doet. Misschien kun je er een of twee missen, maar daarna sta je echt weer te springen om erheen te gaan.

Hoe ziet een werkdag eruit voor jou?

Je hebt verschillende dagen. Je arriveert op het circuit, bouwt de garage op en zorgt ervoor dat alles gereed is zodra de monteurs op het circuit komen. Daarna bereid je de banden en de wielen voor, pak je ze in, stapel je ze op en zorg je ervoor dat alles goed werkt. Wanneer de auto’s aan het rijden zijn moet je 100 procent gefocust zijn. Je moet zorgen dat de wielen goed op de auto gaan en dat alles eromheen klopt. Je werkt samen met de engineers, waarvan we er een hoop hebben! Iedereen heeft zijn eigen ideeën en er komen een hoop mensen naar je toe. Jij bent die ene schakel tussen de engineers en de banden op de auto. De uren variëren, maar je blijft op het circuit totdat het werk af is. Elke dag is een drukke dag.”

Heb je ook een rol tijdens de pitstops?

Nee, omdat ik al op de banden let. Ik zorg ervoor dat de juiste set banden met de juiste hoeveelheid druk klaarstaat voor een pitstop. Tijdens een race wordt er vanuit de engineers heel veel veranderd voor de banden.

Dit artikel is in samenwerking met Motorsport Jobs tot stand gekomen. Op de website van Motorsport Jobs kan je de nieuwste functies in de autosport vinden, evenals banen bij het Haas F1 Team.