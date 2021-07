Wat is jouw rol en hoe zien jouw verantwoordelijkheden eruit?

Als coördinator gasten en faciliteiten heb ik drie operationele functies binnen het team. Op het circuit houd ik mij bezig met gastenmanagement en dan ben ik de eerste contactpersoon als het gaat om ticketing en de activatie van gastenverzoeken. Ook zorg ik voor het opzetten en uitvoeren van het gastenprogramma op het circuit, waarmee we onze partners op de hoogte houden van evenementen en tevens ben ik gastvrouw op locatie. Daarnaast ben ik bezig met de uitrusting voor het team. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor het gehele team als het gaat om kleding. Dat geldt voor de drie locaties die we hebben in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Italië. Ik ontferm me over de pakken van de coureurs, zorg voor de was en zorg dat alle koffers met kleding goed ingepakt zijn. Daarnaast ben ik de contactpersoon van de leveranciers en zorg ik ervoor dat de deadlines gehaald worden. Mijn derde functie is het ondersteunen van de operationeel manager en dat betekent dat we onderhoudsplanningen maken en oplossingen zoeken als er problemen zijn met materiaal. Dat betekent ook dat we bezig zijn met eventuele uitbreidingen of verbeteringen van de fabriek, het opnieuw vormgeven van de werkplaats en de fabriek als we andere kleurstellingen krijgen. Tot slot houd ik het budget bij en zorg ik voor de contracten die we met andere leveranciers afsluiten.

Welke opleiding heb je nodig?

Ik heb eventmanagement gestudeerd aan de universiteit van Lincoln en dat gaf me een goede basis om aan de slag te gaan in de sportwereld. Als je de optie krijgt om een jaar werkervaring op te doen bij een dergelijke werkgever, zou ik het zeker doen. Ik heb een stage gelopen bij een luxe autofabrikant en dat heeft me – samen met mijn diploma – geholpen om competitief te zijn op de arbeidsmarkt. Dankzij die stage kwam de motorsportwereld ook op mijn radar, daardoor wist ik ook in welke industrie ik wilde werken.

Waar moet de focus liggen tijdens de opleiding?

Mijn focus lag tijdens mijn opleiding zeker niet in de Formule 1. Sterker nog, ik vroeg mijn vader de televisie uit te zetten als F1 uitgezonden werd. Voor mij is de keuze voor een opleiding niet de grootste prioriteit, al moet ik zeggen dat ik veel administratie werk moet doen en dan is het handig om een goede reken- en taalkundige opleiding te hebben.

Over welke talenten moet je beschikken?

Het is essentieel om interesse te hebben in sport en motorsport, maar ik zou tijdens de sollicitatie niet zeggen dat je een motorsportfan bent. Teams zoeken naar professionals en niet naar fans. Het is zwaar om in een industrie te werken waar geen kantoortijden bestaan. Het goed indelen van je tijd en oog hebben voor organisatie is heel belangrijk. Mijn takenpakket is zo breed dat ik periodes heb waarin ik veel verschillende projecten op hetzelfde moment run en dan moet ik prioriteiten stellen. Ik werk met allerlei mensen uit het team samen en het is dus belangrijk om goed om te gaan met deze mensen, een zekere vorm van humor kan daarbij ook helpen.

Hoe krijg je werkervaring?

Door te vragen! Je moet bereid zijn om je handen uit je mouwen te steken en aan de slag te gaan. Waarschijnlijk zul je een paar keer afgewezen worden als je vraagt of je kunt helpen, maar je hoeft maar één iemand te vinden die je hulp kan gebruiken. In de motorsportwereld gaat het vooral om het leggen van contacten. Ik ben begonnen in de hospitality en ben gaan reizen met de Formule 1 Paddock Club. Dat was heel leuk, maar het gaf me ook de ervaring om veel te reizen voor mijn werk. Daarnaast kreeg ik een goed beeld van het vakgebied, het is gewoon keihard werken. Ik heb ook bij verschillende teams gewerkt, ik ken mensen en kan mijn voet tussen de deur zetten.

Ga je naar de races?

Normaal gesproken wel, hoewel mijn aanwezigheid bij de races flink veranderd is door de pandemie.

Hoe ziet een normale werkdag eruit?

Gedurende het seizoen ben ik van 8 tot 5 op kantoor, zeker als ik niet naar races ga. Februari is altijd een drukke maand omdat het seizoen dan bijna begint. Dan heb je werkdagen van meer dan veertien uur en moet je ook in de weekenden door. Alles moet dan geregeld worden om het team aan de start van het seizoen te krijgen. We hebben gelukkig een fitnessruimte bij het kantoor, normaal gesproken ga ik tijdens de lunch even sporten. Als ik dan klaar ben met mijn werk, kan ik ook echt ontspannen.

