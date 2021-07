Wat is je rol?

Ik ben de race-engineer op de wagen van Nikita Mazepin en mijn voornaamste verantwoordelijkheid is het leidinggeven aan een team van engineers dat aan deze auto werkt.

Wat zijn je verantwoordelijkheden en de belangrijkste taken?

We hebben veel mensen die op verschillende aspecten aan de auto werken. Op performance, iemand die de controle doet, iemand die zich met aero bezighoudt, met banden en het team dat bezig is met de krachtbron. Ik beheer het complete proces aangezien ik de informatie verzamel en de vervolgstappen bepaal. Tijdens een raceweekend ben ik verantwoordelijk voor het operationele gedeelte van de wagen. Ik maak een planning, wanneer gaan we de baan op, ik werk aan de afstelling en communiceer met de coureur als hij op de baan is. Dat is het operationele gedeelte, maar er is ook een menselijk aspect. Ik praat heel veel met de coureur om ervoor te zorgen dat hij tevreden is, dat we zijn wensen begrijpen en dat we zijn beperkingen kennen. We zorgen dat deze beide aspecten met elkaar verbonden zijn.

Hoe ben je race-engineer geworden?

Ik ben drie jaar lang performance-engineer geweest toen Romain Grosjean bij dit team reed. Dat ben ik meteen gaan doen toen ik hier kwam. Daarvoor werkte ik voor Lotus aan de strategie en heb ik verschillende rollen gehad als het gaat om engineering. Ik heb een brede achtergrond met de focus op performance, betrouwbaarheid en het racen.

Wat heb je nodig om dit werk te doen?

Je moet in ieder geval veel kennis hebben van mechanische engineering. De meeste mensen kunnen daar tegenwoordig een diploma voor halen of hebben in ieder geval een achtergrond in dat vakgebied. Dat is een academische kwalificatie, maar je moet vooral heel veel ervaring opdoen om dit werk te kunnen doen. Het gaat niet alleen om engineering, maar vooral ook het maken van belangrijke beslissingen met weinig bedenktijd.

Welke schoolvakken komen dan van pas?

Onderwerpen zoals rekenen en natuurkunde zijn heel belangrijk, maar ook praktische en technologische vakken zijn heel belangrijk.

Wat heb je verder nodig?

Veel ervaring met auto’s! Je moet verschillende factoren kunnen beoordelen terwijl je onder druk staat, maar ervaring is daarin heel belangrijk. Werkervaring hebben is heel belangrijk om op operationeel niveau beslissingen te kunnen nemen is heel belangrijk.

Welke tip geef je aan iemand die zoekt naar werkervaring?

Elke vorm van ervaring is heel nuttig. Ik ben begonnen bij een Clio Cup-team in Sheffield toen ik nog op school zat en daar leer je veel. Uiteindelijk zijn het allemaal auto’s. Natuurlijk wordt het ingewikkelder, maar je leert de fundamentele zaken van een raceteam, hoe een weekend gaat en dat is heel leerzaam. Of het nu een betaalde job is of dat je als vrijwilliger aan de slag moet, die ervaring kan heel waardevol zijn.

Hoe ziet de werkdag van een race-engineer eruit?

Op het circuit ben ik meestal drie uur voor de start van een sessie aanwezig en controleer ik of alles naar wens is. Als er gereden gaat worden op vrijdag hebben we een uur voor het begin van de sessie nog een vergadering om het plan voor die dag te bespreken. De training duurt dan een uur met daarna een debrief, dan doen we de tweede training en als we dat gedaan hebben zitten we met zijn allen om tafel om de data uit te pluizen en te zien waar we tijd kunnen winnen. Dan beslissen we ook wat we aan de afstelling gaan doen voor zaterdag. Na de derde training op zaterdag moeten we ons rap klaarstomen voor de kwalificatie, dan valt de auto ook onder parc fermé. Op zaterdagavond hebben we daarom wat meer tijd om te ontspannen en op zondag staat de race op het programma. Na het raceweekend hebben we op maandag nog een debrief met de engineers en de coureurs. Dan hebben we een paar dagen om de data te analyseren, dan kunnen we beginnen met de voorbereiding op de volgende race. Hetzelfde speelt zich dan weer af.

Heb je een rol tijdens de pitstops?

Ik zorg ervoor dat de coureur via de radio hoort dat hij binnen moet komen en communiceer welke banden we willen gebruiken. Ik heb ook contact met de pitmuur, die met de crew communiceren, of we aanpassingen willen doen aan de voorvleugel. Dat geven zij dan weer door.

Wat is het mooiste aan dit werk?

Ik reis heel graag, het is prachtig om alle bijzondere locaties te zien en dat brengt ook spanning met zich mee. Geen dag is hetzelfde. Het is intens, maar ik beleef er veel plezier aan.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Motorsport Jobs. Bekijk de laatste vacatures in de motorsportwereld, als ook functies bij het Haas F1-team, op de website van Motorsport Jobs.