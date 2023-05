Werk aan de winkel bij Alfa Romeo: "Ziet er niet goed uit nu"

Alfa Romeo trapte het Formule 1-seizoen 2022 meer dan uitstekend af door onder andere sterke GP's van Valtteri Bottas. De Fin verzamelde de nodige punten, terwijl toenmalig F1-debutant Zhou Guanyu in Canada voor het eerst in de top-tien eindigde. Naarmate het jaar vorderde zakte het team uit Hinwil wel weg en voorlopig kan het dit jaar nog geen potten breken. Na vier rondes staan er maar zes punten op naam van Alfa Romeo, terwijl de formatie vorig jaar na hetzelfde aantal wedstrijden op negentien stond. Er is dus werk aan de winkel in Hinwil, waar de fabriek van Sauber staat.

"Baku was absoluut niet ons weekend. We hebben er wel zaken geleerd en richten ons nu op een nieuw weekend", zegt Bottas, die zestiende en achttiende werd in respectievelijk de sprintrace en Grand Prix. Hij is blij weer in Miami te zijn nadat hij er vorig jaar zevende werd. "Ik bewaar er goede herinneringen aan. Het is echter wel zaak om snel onze performance te verbeteren en te maximaliseren. We zijn allemaal tot op het bot gemotiveerd. Het ziet er niet heel goed uit nu, maar er zijn nog genoeg races te rijden. We doen ons uiterste best."

Alessandro Alunni Bravi, teamvertegenwoordiger van Alfa Romeo, ziet natuurlijk ook dat er geworsteld wordt met de C43. "We kunnen niet ontkennen dat de start van het seizoen ons niet brengt waar we graag willen staan", aldus de Italiaan. "Op dit moment is het lastig om voor de top-tien te gaan. Het is echter zaak de kalmte te bewaren en onze focus niet te verliezen. Het is seizoen is nog lang en het tij kan keren. In Baku was het veld competitief. Kleine marges maken een groot verschil. We werken hard aan verbeteringen, zowel in Zwitserland als op de baan. Er is toewijding om dit samen als team te gaan bereiken."