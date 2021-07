Wat is je rol?

Ik ben senior reiscoördinator bij het Haas F1-team en ik ben verantwoordelijk voor alle boekingen voor het raceteam, inclusief onze teambaas. Vluchten, hotels, transfers, auto’s, visa’s, immigratiedocumenten, het vernieuwen van paspoorten en tijdens de pandemie het geven van ondersteuning bij het invullen van papierwerk.

Hoe ben je senior reiscoördinator geworden?

Eigenlijk ben ik hier per ongeluk terechtgekomen. Ik ben in 1999 gaan werken voor een Formule 3000-team. Ik was secretaris bij dat team en deed van alles wat. Mijn familie zat niet echt in de autosport, maar een vriend van me vertelde me dat het een leuke wereld was. Ik werd erin getrokken en heb sindsdien voor veel teams gewerkt. In 2015 ben ik aan de slag gegaan bij Haas en ik was een van de eerste werknemers bij het opzetten van het team. Op dat moment deed ik niet alleen het reizen, ik was betrokken bij het opzetten van het kantoor in Banbury en dat was een hele interessante tijd. Ik deed dingen die ik normaal niet zo snel zou doen.

Welke opleiding heb je nodig?

Persoonlijk heb ik geen opleiding gedaan voor mijn huidige werk, het gaat om ervaring in het leven en het werk. Dat moet je opbouwen. Interesse in het reizen en kennis met betrekking tot logistiek helpt, maar dat leer je vanzelf als je dit doet.

Welke kwaliteiten heb je wel nodig?

Taalgevoel is heel belangrijk, ook is geografische kennis geen overbodige luxe. Op school was aardrijkskunde een van mijn favoriete vakken, daar lag dus wel een link.

Welke talenten heb je in je werk nodig?

Je moet volledig georganiseerd kunnen werken, je bent op hetzelfde moment met verschillende taken bezig en je moet accuraat te werk kunnen gaan. Je moet goed communiceren omdat je veel informatie deelt met veel mensen, veel hebben ook nog een andere nationaliteit. Dat is zeker tijdens de pandemie belangrijk geweest, alles moet heel helder zijn

Hoe doe je werkervaring op?

Je moet beginnen bij kleinere teams in kleinere kampioenschappen, dat hoeft niet meteen single-seaters of Formule 1 te zijn. Interesse in deze wereld zorgt ervoor dat je in contact komt met mensen en een netwerk opbouwt. Ik heb ook met mensen gewerkt die ervaring hebben bij reisagentschappen en dat helpt ook, al is het heel ander werk.

Hoe ziet een normale werkdag eruit?

De normale werkdag bestaat volgens mij niet! Het gaat in fases, er zijn dagen waar je vooral bezig bent met de planning en als er dan ineens een verandering komt, moet je snel kunnen schakelen.

Wat is het mooiste aan je werk?

De variatie en het feit dat elke dag weer anders is. Ondanks dat ik dit werk nu al heel lang doe, leer ik nog elke dag. De sfeer binnen het team is fantastisch en er heerst echt een familiegevoel. Het is geweldig om mensen te leren kennen, het zijn meer dan collega’s. Je leert veel over mensen en daardoor respecteer je ze ook meer.

Dit artikel is in samenwerking met Motorsport Jobs tot stand gekomen. Op de website van Motorsport Jobs kan je de nieuwste functies in de autosport vinden, evenals banen bij het Haas F1 Team.