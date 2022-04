De gehele wereld kampt momenteel met logistieke uitdagingen door de stijgende brandstofkosten en de oorlog in Oekraïne. Vorig weekend moest de MotoGP het raceweekend al terugbrengen tot twee dagen vanwege vervoersproblemen. Ook de Formule 1 kreeg in de aanloop naar de Grand Prix van Australië van aankomend weekend de nodige uitdagingen voor de kiezen. Een vrachtschip met het materieel voor drie teams dreigde niet op tijd in Melbourne te kunnen arriveren. F1-partner DHL organiseerde een reddingsoperatie en bracht de spullen per vliegtuig naar Albert Park. Zo werd ternauwernood voorkomen dat het tijdschema aangepast zou moeten worden.

Door de bomvolle kalender en de grote reisafstanden is de kans reëel dat het later in het seizoen een keer wél mis gaat. Haas F1-teambaas Guenther Steiner, wiens team de start van de pre-season test in Bahrein door logistieke vertraging miste, maakt zich zorgen: “De F1 moet dit zeer serieus nemen, maar het is een van die dingen die je niet in de hand hebt”, aldus de Italiaan in Melbourne. “We weten allemaal dat het momenteel lastig is, zeker met de invasie in Oekraïne. Er staan veel vrachtvliegtuigen aan de grond door de sancties tegen Russische bedrijven. Zij zorgden voor veel vliegverkeer. Het wordt er dus niet gemakkelijker op. En ook met vrachtschepen zijn er problemen. Je hebt het gewoon niet in de hand. Zolang je geen eigen vliegtuigen hebt, ben je altijd op andere mensen aangewezen om je te helpen. Hopelijk blijven we het redden. Op dit moment heeft niemand de garantie dat er iets op het juiste moment op de juiste plaats arriveert.”

Kostenstijging kan ook tot problemen leiden

Daarnaast speelt ook het financiële aspect een belangrijke rol. De transportkosten zijn de afgelopen maanden de pan uit gerezen. DHL Vice President of Motorsport Logistics Paul Fowler zei eerder deze week: “Er is bijna sprake van een biedingsoorlog. Waar een retourtje Europa-Azië 900 dollar kostte, betaal je nu 20.000 dollar voor een container.”

Dit zijn pijnlijke extra kosten voor de Formule 1-teams, zeker gezien het nieuwe budgetplafond. Volgens Steiner moet de sport overwegen om het plafond op te hogen om te voorkomen dat teams in de problemen komen: “Elke week worden de prijzen hoger. Iedereen krijgt te maken met hetzelfde probleem. Niemand heeft een voor- of nadeel zolang iedereen hiermee te maken krijgt, wat het geval is. We moeten kijken hoe we dit tot het einde van het seizoen volhouden met het huidige budget.”