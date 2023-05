Omdat een race gereden wordt met twintig coureurs, veranderen de condities constant. Incidenten op de baan leiden veelvuldig tot virtuele of zelfs volledige safetycars, waardoor de voorafgesproken strategie soms haast letterlijk de prullenbak in geworpen kan worden. Ook bandenmanagement in de Formule 1 is belangrijker dan ooit tevoren. Deze dynamische factoren zorgen ervoor dat er constant nagedacht moet worden over verschillende, mogelijke scenario’s. Dit gebeurt niet alleen aan de pitmuur: Ook op de thuisbasis staat een heel team vol strategisten klaar om allerlei berekeningen uit te voeren. Teams vertrouwen in de huidige generatie steeds meer op computertechnologie bij het maken van dergelijke keuzes.

Collins was tot medio 2022 hoofdverantwoordelijke voor de strategie van Aston Martin. De 36-jarige ingenieur weet maar al te goed dat een strategie je race kan maken of kraken. De Noord-Ierse ex-strategist legt uit hoe de samenwerking tussen mens en machine tegenwoordig plaatsvindt: “We herberekenen veel, bijna elke ronde en bij elke verandering van positie. Het is een mix van strategische software en menselijke berekeningen.”

Bernadette Collins, Chief Strategist, Aston Martin, met Jessica Hawkins, rijdersambassadeur, Aston Martin Cognizant Formula One Team, op de pitmuur Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Volgens Collins wordt er voorafgaand aan iedere race een simulatie gerund waarin geen interactie met andere auto’s plaatsvindt. Dit is een theoretisch model, aangezien coureurs altijd in gevecht zijn of in de buurt van andere auto’s rijden, maar vormt desalniettemin de basis van de strategie op zondag. “We kijken naar de bandenslijtage, hoeveel tijd er verloren gaat met een pitstop, de levensduur van een band en hoeveel ronden je ermee kunt rijden.” Ondanks deze basisstrategie vertelt Collins dat de strategie tijdens de race nagenoeg altijd wordt gefinetuned.

Welke rol vervullen de computers?

De software die teams gebruiken geven tijdens de race aan of de bandenslijtage hoger of lager uitvalt dan oorspronkelijk verwacht. “Dan kunnen we het systeem vertellen dat we de stint inkorten, waarop het model berekent hoe we dat het beste kunnen doen”, legt ze uit. Hoewel kunstmatige intelligentie in het algemeen grote stappen aan het zetten is, vertelt Collins dat we nog ver verwijderd zijn van het volledig overlaten van de strategie aan computers. “We debatteren tijdens de race constant over wat de coureur kan doen om de levensduur van de banden te beheersen of te verlengen. Er is veel discussie over wat mogelijk is, maar het blijft vooralsnog een mix van software en menselijke elementen.”

Hoewel ze betoogt dat juist de mix tussen mens en machine momenteel erg belangrijk is, benadrukt ze ook het potentieel van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de besluitvorming. Dit heeft tot nog toe echter geen rol gespeeld in de Formule 1, en het zal dus ook nog even duren voordat dit op een grote schaal toegepast zal worden.