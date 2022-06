Welke impact heeft ingrijpen FIA op pikorde? “Zal minimaal zijn”

Op donderdag kwam de FIA met de mededeling dat zij stappen gaat nemen om porpoising tegen te gaan, nadat de coureurs een week geleden tijdens de rijdersbriefing in Baku hun zorgen hadden uitgesproken over de mogelijke gevolgen die het stuiteren kan hebben. Enkelen van hen ondervinden fysieke problemen en vrezen dat er ook op de lange termijn schadelijke effecten kunnen zijn voor de gezondheid. Daarnaast kan het stuiteren gevaarlijke situaties opleveren, doordat het van invloed is op het zicht en het vermoeidheid - en daarmee concentratieverlies - in de hand kan werken.

Niet iedereen is blij met de maatregelen van de FIA. Zo wordt gesuggereerd dat het team van Mercedes heeft gelobbyd voor veranderingen omdat zij er baat van zou kunnen hebben. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly is daar niet bang voor. Hij verwacht dat er weinig zal veranderen in de pikorde. “Dat zal denk ik minimaal zijn. We hebben het over dingen die heel weinig impact hebben op de prestaties van de auto’s”, laat hij aan onder andere Motorsport.com weten.

“Ik ben blij dat ze het serieus nemen”, reageert hij verder op het ingrijpen door de FIA. “Ze gaan proberen om zo snel mogelijk al wat veranderd te krijgen. Ik ben blij dat ze de boodschap hebben begrepen en snel met een reactie komen, want het is echt een punt van zorg voor ons coureurs. Uiteindelijk zijn wij degenen die in de auto zitten en al die klappen moeten opvangen. En uiteindelijk zijn wij degenen die met pijn en stijfheid in onze rug zitten opgescheept.”

Mercedes en Ferrari leken dit jaar het meeste last te hebben van porpoising, maar ook bij AlphaTauri kon de auto behoorlijk stuiteren. Gasly geeft aan nooit fysieke problemen te hebben gehad in de Formule 1, tot Baku. “Wat ik in Baku voelde, heb ik nog nooit eerder gevoeld”, zegt de Fransman. “Ik had elke dag twee keer fysiotherapie, ’s ochtends en ’s avonds. Op vrijdag, zaterdag en zondag. Op maandag vloog ik om negen uur in de ochtend terug en had ik nog een keer fysiotherapie, omdat mijn rug pijn deed. Zelfs nu voel ik het nog een beetje, dus ik word vanmiddag weer behandeld door mijn fysio. Het lijkt wel het nieuwe normaal, maar het mag duidelijk zijn dat we een oplossing moeten vinden puur voor de gezondheid van alle coureurs.” Normaal gesproken wordt Gasly tijdens een GP-weekend twee keer behandeld. “Op donderdag en zaterdag, en dat is dan vooral om dingen te voorkomen. Maar nu is het echt nodig, om alles los te maken”, aldus de 26-jarige coureur uit Rouen.

Gasly gelooft niet dat bepaalde coureurs hebben aangedrongen op veranderingen zodat zij daar competitief een slaatje uit konden slaan. “We hebben tegen elkaar gezegd dat we het teambelang even opzij moesten zetten. Het is duidelijk te veel voor ons coureurs. Ik denk dat je je als buitenstaander daar geen goede voorstelling van kunt maken. Pas als je in de auto zit en anderhalf uur lang klappen krijgt, terwijl je 330 kilometer per uur rijdt, weet je hoe het is. Ik denk dat wij coureurs als beste weten wat er speelt en ben blij dat we serieus worden genomen. We zijn echt niet aan het klagen om het klagen. Zo zijn we niet. We zijn gewoon bezorgd om onze gezondheid.”