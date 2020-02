VIDEO: Welke F1-teams moeten in 2020 een extra stap zetten?

De reglementen blijven in principe hetzelfde voor 2020, dus de verwachting is dat we komend seizoen een voortzetting van de onderlinge gevechten uit 2019 te zien krijgen. Mercedes zal waarschijnlijk opnieuw met Ferrari en Red Bull om overwinningen knokken, McLaren wil de positie als best of the rest verstevigen maar zal het tegen de andere middenvelders moeten opnemen.

Een aantal teams is uit op revanche dit jaar, nadat het in 2019 wat minder goed verliep, ware het technische gebreken, bandenmanagement of strategische missers. Lang niet alle verwachtingen en beloften werden ingelost, maar welke teams zullen echt een extra stap moeten maken?