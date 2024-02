Sergio Perez van Red Bull gaat het F1-seizoen 2024 in met de meeste strafpunten op zijn superlicentie nadat hij in 2023 meerdere incidenten had veroorzaakt. Met zijn teamgenoot Max Verstappen die ook een paar strafpunten heeft, heeft het Red Bull-team de meeste strafpunten van alle teams. Een beknopt overzicht vind je onderaan deze pagina.

Wat zijn strafpunten voor coureurs?

Het strafpuntensysteem van de Formule 1 is er om te proberen het gedrag van coureurs te controleren en race-incidenten te minimaliseren. Het is vergelijkbaar met een gewoon rijbewijs. Als een coureur twaalf strafpunten krijgt op zijn superlicentie over een periode van twaalf maanden, wordt hij automatisch gestraft met een verbod van één race. Als een coureur een verbod krijgt, worden de punten verwijderd en begint hij weer op nul.

De superlicentie is een verplichte eis voor elke F1-coureur om mee te mogen doen aan een Grand Prix en wordt toegekend door de FIA. De superlicentie werd voor het eerst geïntroduceerd in het begin van de jaren negentig. De strafpunten werden in 2014 ingevoerd. Hier zijn alle strafpunten die in 2023 aan coureurs zijn uitgedeeld en wanneer ze aflopen:

Sergio Perez - zeven punten

Sergio Perez kreeg zeven strafpunten tijdens het seizoen 2023, waarvan vier tijdens de Grand Prix van Japan in 2023.

Punten Waar Vervaldatum Reden Een Grand Prix van Singapore 17 september 2024 Veroorzaakte een botsing met Alex Albon Twee Grand Prix van Japan 24 september 2024 Fernando Alonso inhalen onder safety car omstandigheden Twee Grand Prix van Japan 24 september 2024 Veroorzaakt een botsing met Kevin Magnussen Twee Grand Prix van Abu Dhabi 26 november 2024 Veroorzaakte een aanrijding met Lando Norris

Logan Sargeant - Zes punten

Logan Sargeant wist in zijn rookiejaar zes punten te behalen op zijn superlicentie en kreeg zijn eerste twee strafpunten voor het veroorzaken van een botsing met Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Italië. eo als de Williams uit de race gehaald.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Italië 3 september 2024 Veroorzaakt een botsing met Valtteri Bottas Twee Grand Prix van Japan 24 september 2024 Veroorzaakt een aanrijding met Valtteri Bottas Twee Grand Prix van Mexico 28 oktober 2024 Het niet opvolgen van een gele vlag tijdens de kwalificatie

Lance Stroll - Vijf punten

Lance Stroll kreeg vijf strafpunten tijdens het seizoen 2023, en zijn eerste twee punten werden toegekend na een botsing met Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. ten dat hij meer had kunnen doen om het incident te voorkomen.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Britse Grand Prix 9 juli 2024 Botsing met Pierre Gasly Drie Grand Prix Las Vegas 17 november 2024 Inhalen onder gele vlag

Lewis Hamilton - Vier punten

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft vier strafpunten gekregen voor zijn superlicentie tijdens het seizoen 2023. Zijn eerste twee punten kreeg hij na een botsing met Red Bull's Sergio Perez tijdens de Grand Prix van België.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van België 29 juli 2024 Veroorzaakte een botsing met Sergio Perez Twee Grand Prix van Italië 3 september 2024 Veroorzaakt een aanrijding met Oscar Piastri

George Russell - Vier punten

George Russell kreeg vier punten voor zijn superlicentie tijdens het laatste F1-seizoen, waarvan de eerste twee tijdens de Grand Prix van Monaco.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Monaco 28 mei 2024 Op onveilige wijze weer op het circuit komen, waardoor een botsing met Sergio Perez ontstond Twee Grand Prix Las Vegas 19 november 2024 Veroorzaakte een botsing met Max Verstappen

Yuki Tsunoda - Drie punten

Yuki Tsunoda kreeg drie punten op zijn superlicentie tijdens het seizoen 2023. Zijn eerste punt kwam tijdens de Grand Prix van Spanje, waar werd vastgesteld dat hij Zhou Guanyu van de baan had gedrukt.

Punten Waar Vervaldatum Reden Een Grand Prix van Spanje 4 juni 2024 Dwingt Zhou Guanyu van de baan Twee Grand Prix van Nederland 27 augustus 2024 Veroorzaakte een botsing met George Russell

Valtteri Bottas - Twee punten

Valtteri Bottas kreeg twee strafpunten op zijn superlicentie voor het veroorzaken van een botsing met Lance Stroll tijdens de Grand Prix van Mexico.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Mexico 29 oktober 2024 Veroorzaakte een botsing met Lance Stroll

Zhou Guanyu - Twee punten

Zhou Guanyu kreeg twee strafpunten tijdens de Grand Prix van Hongarije voor het veroorzaken van een botsing met Daniel Ricciardo.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Hongarije 23 juli 2024 Veroorzaakte een botsing met Daniel Ricciardo

Nico Hulkenberg - Twee punten

Nico Hulkenberg werd door de stewards schuldig bevonden aan het veroorzaken van een botsing met Logan Sargeant tijdens de Grand Prix van Monaco.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Monaco 29 mei 2024 Veroorzaakte een botsing met Logan Sargeant

Carlos Sainz - Twee punten

Carlos Sainz kreeg twee punten op zijn superlicentie als straf voor het veroorzaken van een botsing met Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Australië.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Australië 2 april 2024 Veroorzaakte een botsing met Fernando Alonso

Max Verstappen - Twee punten

Max Verstappen heeft twee strafpunten op zijn superlicentie voor het van de baan rijden van Charles Leclerc bij de start van de Grand Prix van Las Vegas.

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix Las Vegas 19 november 2024 Charles Leclerc van de baan drukken

Strafpunten van coureurs in 2024

