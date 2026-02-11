Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?
De eerste van twee Formule 1-wintertests in Bahrein wordt woensdag afgetrapt! Max Verstappen stapt in bij Red Bull Racing, maar met wie deelt hij het circuit?
Het Bahrain International Circuit staat de komende twee weken in het teken van de laatste voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De planning in Sakhir bestaat uit twee driedaagse wintertests, waarvan de eerste woensdag wordt afgetrapt. Alle teams krijgen van 10.00 uur tot 19.00 uur lokale tijd - 08.00 uur tot 17.00 uur in Nederland - de tijd om testwerk te verrichten.
De F1-teams mogen slechts één auto inzetten tijdens de wintertests in Bahrein en dus moeten de zes testdagen verdeeld worden onder de coureurs. Grofweg komt het erop neer dat de meeste coureurs verdeeld over beide weken drie dagen kunnen testen voordat ze op 8 maart aan de start verschijnen van de Grand Prix van Australië.
De testdagen worden door de teams op hun eigen manier verdeeld, zoals op de eerste dag al goed te zien is. Enerzijds zijn er teams die de test in Bahrein openen door op woensdag één coureur in te zetten. Dit is onder meer het geval bij Red Bull Racing, waar Max Verstappen de hele dag plaatsneemt in de RB22. Oscar Piastri rijdt de hele dag voor McLaren, bij Aston Martin doet Lance Stroll dat en namens Haas F1 Team mag Esteban Ocon de hele dag testen.
Andere teams kiezen er juist voor om de rijtijd te verdelen onder de coureurs. Mercedes laat zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli kilometers maken op de eerste testdag en ook bij Williams, Audi, Cadillac en Alpine mogen beide coureurs woensdag al in hun bolide stappen om testwerk te verrichten.
Welke coureurs komen op de eerste dag van de wintertest in Bahrein in actie - en welk dagdeel nemen ze voor hun rekening? In de onderstaande tabel zie je het volledige overzicht voor woensdag.
Welke F1-coureurs testen op woensdag 11 februari in Bahrein?
|Team
|Ochtend
|Middag
|McLaren
|Oscar Piastri
|Oscar Piastri
|Mercedes
|George Russell
|Andrea Kimi Antonelli
|Red Bull
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|Charles Leclerc
|Williams
|Carlos Sainz
|Alexander Albon
|Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|Arvid Lindblad
|Aston Martin
|Lance Stroll
|Lance Stroll
|Haas
|Esteban Ocon
|Esteban Ocon
|Audi
|Gabriel Bortoleto
|Nico Hülkenberg
|Alpine
|Franco Colapinto
|Pierre Gasly
|Cadillac
|Valtteri Bottas
|Sergio Pérez
