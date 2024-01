Welke coureurs zou Max Verstappen als teambaas in de Formule 1 kiezen?

Max Verstappen is in het Formule 1-seizoen 2023 een klasse apart gebleken, zelfs zozeer dat hij afgaande op de WK-stand ook in zijn eentje constructeurskampioen had kunnen worden. Teamgenoot Sergio Perez kon tot de Grand Prix van Miami bijblijven, al is Verstappen niet van mening dat het tot dat punt helemaal gelijk op ging. "Je moet naar het hele beeld kijken", laat hij in gesprek met Auto, Motor und Sport weten. "Ik moest in Saudi-Arabië vanaf de vijftiende plek komen en had in Baku het nadeel van de safety car. In mijn optiek is het dan niet helemaal terecht om van gelijkwaardig te spreken. In mijn ogen was dat niet zo. Het zat zeker dichter bij elkaar, maar je moet wel naar de omstandigheden kijken." Verstappen heeft ook al laten weten dat niet alle circuits aan het begin van de kalender hem even goed lagen, en dat zijn favoriete banen pas later kwamen.

In het restant heeft Verstappen afstand genomen van de concurrentie en zijn derde wereldtitel veiliggesteld. Perez heeft op zijn beurt moeizame raceweekenden afgewerkt, met Qatar en Japan als dieptepunten, waardoor ook de vraag is opgekomen wie de ideale teamgenoot voor Verstappen zou zijn. In gesprek met Auto, Motor und Sport wordt de kwestie eens omgedraaid door Verstappen te vragen welke coureurs hij zelf zou kiezen als hij teambaas in de Formule 1 zou zijn. "Mag ik mezelf kiezen? In dat geval kies ik mezelf en zou ik Lando erbij nemen", reageert de drievoudig kampioen. "Lando is jong en heeft nog een lange carrière voor zich. Hij kan enorm snel zijn."

Als Verstappen zichzelf niet mag kiezen als één van beide coureurs, dan blijkt hij volledig voor de huidige rijdersbezetting van McLaren te gaan. "Dan zou ik Lando en Oscar nemen, dus het McLaren-duo. Beide coureurs zijn goed. Lando is natuurlijk al iets ouder dan Oscar, maar ik denk dat Oscar afgelopen jaar een hele snelle rookie is geweest. Hij kan misschien nog wat dingen leren en kan zich qua race pace ook nog iets verder verbeteren, maar afgaande op wat ik nu van hem zie, dan is hij een slimme gast. Hij zal absoluut races winnen", besluit Verstappen. In zijn rookiejaar heeft Piastri in ieder geval al één sprintrace gewonnen in Qatar, uitgerekend op de dag dat Verstappen zijn derde wereldtitel veiligstelde. In de hoofdraces greep de 22-jarige Australiër twee podiumplekken, waaronder een derde plek bij zijn allereerste bezoekje aan het iconische Suzuka.

Verstappen heeft in een eerder stadium overigens ook al meermaals aangegeven Fernando Alonso zeer op waarde te schatten, in het geval de Limburger teambaas in de Formule 1 zou zijn.

