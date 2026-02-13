Welke coureurs komen in actie op laatste dag F1-wintertest Bahrein?

De eerste twee dagen van de Formule 1-wintertest op het Bahrain International Circuit zijn inmiddels achter de rug. Dat betekent dat de eerste testweek in Bahrein vrijdag wordt afgesloten met de derde opeenvolgende testdag.

Op de deelnemerslijst van de slotdag staan vooralsnog zeventien namen, wat inhoudt dat zes teams tijdens de lunchpauze van coureur gaan wisselen. Een van deze teams is Red Bull Racing. 's Ochtends keert Max Verstappen terug in de RB22, die hij woensdag al een hele dag mocht besturen. Voor de middagsessie moet hij de auto afstaan aan Isack Hadjar, die de hele donderdag voor zijn rekening nam.

Mercedes kiest er eveneens voor om beide coureurs in actie te laten komen. George Russell neemt de ochtend voor zijn rekening, om het stuur daarna af te staan aan Andrea Kimi Antonelli. Bij Williams stappen Carlos Sainz en Alexander Albon allebei in, en Haas laat zowel Oliver Bearman als Esteban Ocon rijden. Ook nieuwkomers Audi en Cadillac laten beide coureurs testen op de laatste testdag van deze week.

Waar deze teams voor een drukke lunchpauze staan door het ombouwen van hun auto's voor de coureurswissel, gaan de overige vijf teams een rustige break tegemoet. Zij kiezen ervoor om vrijdag slechts één coureur in te zetten. Zo rijdt Oscar Piastri de hele dag in de McLaren MCL40, nadat Lando Norris dat op donderdag al deed.

Lewis Hamilton mag de hele dag in actie komen voor Ferrari, terwijl Racing Bulls en Aston Martin ervoor kiezen om respectievelijk Liam Lawson en Lance Stroll een hele dag in de auto te geven. Tot slot neemt Franco Colapinto de slotdag voor zijn rekening namens Alpine.

Welke coureurs testen op vrijdag 13 februari?

Team Ochtend Middag McLaren Oscar Piastri Oscar Piastri Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar Ferrari Lewis Hamilton Lewis Hamilton Williams Carlos Sainz Alexander Albon Racing Bulls Liam Lawson Liam Lawson Aston Martin Lance Stroll Lance Stroll Haas Oliver Bearman Esteban Ocon Audi Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg Alpine Franco Colapinto Franco Colapinto Cadillac Valtteri Bottas Sergio Pérez