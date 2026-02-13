Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-wintertest Bahrein live: Volg de derde testdag met Max Verstappen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Volg de derde testdag met Max Verstappen

Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Formule 1
Formule 1
Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Welke coureurs komen in actie op laatste dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Welke coureurs komen in actie op laatste dag F1-wintertest Bahrein?

Norris plaagt Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Norris plaagt Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"

Jack Doohan mikt op ELMS in 2026 met oog op F1-rentree in 2027

ELMS
ELMS
Wintertest Bahrein I
Jack Doohan mikt op ELMS in 2026 met oog op F1-rentree in 2027

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

Max Verstappen wilde nieuwe F1-auto liever niet in simulator testen: "Dit is Formule E"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen wilde nieuwe F1-auto liever niet in simulator testen: "Dit is Formule E"

Netflix toont trailer voor achtste seizoen Drive to Survive

Formule 1
Formule 1
Netflix toont trailer voor achtste seizoen Drive to Survive
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Welke coureurs komen in actie op laatste dag F1-wintertest Bahrein?

Max Verstappen keert vrijdag terug in de Red Bull RB22 voor de laatste dag van de eerste Formule 1-wintertest in Bahrein, maar met welke coureurs deelt hij het asfalt?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De eerste twee dagen van de Formule 1-wintertest op het Bahrain International Circuit zijn inmiddels achter de rug. Dat betekent dat de eerste testweek in Bahrein vrijdag wordt afgesloten met de derde opeenvolgende testdag.

Op de deelnemerslijst van de slotdag staan vooralsnog zeventien namen, wat inhoudt dat zes teams tijdens de lunchpauze van coureur gaan wisselen. Een van deze teams is Red Bull Racing. 's Ochtends keert Max Verstappen terug in de RB22, die hij woensdag al een hele dag mocht besturen. Voor de middagsessie moet hij de auto afstaan aan Isack Hadjar, die de hele donderdag voor zijn rekening nam.

Mercedes kiest er eveneens voor om beide coureurs in actie te laten komen. George Russell neemt de ochtend voor zijn rekening, om het stuur daarna af te staan aan Andrea Kimi Antonelli. Bij Williams stappen Carlos Sainz en Alexander Albon allebei in, en Haas laat zowel Oliver Bearman als Esteban Ocon rijden. Ook nieuwkomers Audi en Cadillac laten beide coureurs testen op de laatste testdag van deze week.

Waar deze teams voor een drukke lunchpauze staan door het ombouwen van hun auto's voor de coureurswissel, gaan de overige vijf teams een rustige break tegemoet. Zij kiezen ervoor om vrijdag slechts één coureur in te zetten. Zo rijdt Oscar Piastri de hele dag in de McLaren MCL40, nadat Lando Norris dat op donderdag al deed.

Lewis Hamilton mag de hele dag in actie komen voor Ferrari, terwijl Racing Bulls en Aston Martin ervoor kiezen om respectievelijk Liam Lawson en Lance Stroll een hele dag in de auto te geven. Tot slot neemt Franco Colapinto de slotdag voor zijn rekening namens Alpine.

Welke coureurs testen op vrijdag 13 februari?

Team Ochtend Middag
McLaren Australia Oscar Piastri Australia Oscar Piastri
Mercedes United Kingdom George Russell Italy Andrea Kimi Antonelli
Red Bull Netherlands Max Verstappen France Isack Hadjar
Ferrari United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
Williams Spain Carlos Sainz Thailand Alexander Albon
Racing Bulls New Zealand Liam Lawson New Zealand Liam Lawson
Aston Martin Canada Lance Stroll Canada Lance Stroll
Haas United Kingdom Oliver Bearman France Esteban Ocon
Audi Brazil Gabriel Bortoleto Germany Nico Hülkenberg
Alpine Argentina Franco Colapinto Argentina Franco Colapinto
Cadillac Finland Valtteri Bottas Mexico Sergio Pérez

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-wintertest Bahrein live: Volg de derde testdag met Max Verstappen

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Volg de derde testdag met Max Verstappen

Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Formule 1
F1 Formule 1
Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Welke coureurs komen in actie op laatste dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Welke coureurs komen in actie op laatste dag F1-wintertest Bahrein?

Norris plaagt Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Norris plaagt Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"
Vorig artikel Norris plaagt Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"
Volgend artikel Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Stroll trekt pijnlijke conclusie: "Aston Martin komt 4,5 seconden tekort"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Stroll trekt pijnlijke conclusie: "Aston Martin komt 4,5 seconden tekort"

Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet

Dakar
Dakar
Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet

Herstellende Fermín Aldeguer mist start van MotoGP-seizoen 2026

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Herstellende Fermín Aldeguer mist start van MotoGP-seizoen 2026