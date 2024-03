Welke coureurs azen op een F1-zitje?

Aan het einde van het huidige Formule 1-seizoen lopen heel wat contracten af. Alleen bij McLaren en Ferrari liggen twee coureurs vast, bij de rest van de teams is minstens één coureur niet veilig. Bij veel teams hebben zelfs beide coureurs een aflopend contract en dat biedt kansen voor rijders die nu elders racen. Enkele rookies zien mogelijkheden en sommige coureurs hopen terug te keren in de koningklasse van de autosport. We zetten de tien grootste kanshebbers in willekeurige volgorde op een rijtje.

Oliver Bearman heeft al een F1-race achter zijn naam staan, wat ligt er nog voor hem in het verschiet? Foto door: Mark Sutton

We kunnen er niet omheen. Oliver Bearman heeft zijn visitekaartje tijdens zijn invalbeurt in de Grand Prix van Saudi-Arabië afgegeven en staat bij menig team hoog op het lijstje. Ook in zijn debuutjaar in de Formule 2 vorig seizoen liet hij mooie dingen zien, waaronder een indrukwekkende dubbelzege in de straten van Baku. Aangezien hij een Ferrari-junior is ligt een stoeltje bij Haas F1 Team voor de hand, zeker ook omdat de 18-jarige coureur komend seizoen nog zes vrije trainingen namens het Amerikaanse team af gaat werken. Haas neemt alles wat overgenomen mag worden over en de banden tussen Haas en Ferrari zijn goed. Ook is het zeker niet uitgesloten dat concurrerende teams ook een lijntje naar het management van de Brit uitgooien. Het lijkt erop dat het niet de vraag is of, maar waar we hem in 2025 in F1 zien.

Andrea Kimi Antonelli

Het lijkt niet de vraag of, maar wanneer Andrea Kimi Antonelli in F1 rijdt Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Het is lang geleden dat we zo'n hoog aangeschreven talent in de autosport hebben gezien. Andrea Kimi Antonelli heeft in de karting en het FRECA iedereen zoek gereden en moet dit seizoen in F2 laten zien inderdaad het toptalent te zijn. Voordat er een meter in het kampioenschap werd gereden werd de naam van de jonge Italiaan al in verband met Mercedes gebracht, waar na het vertrek van Lewis Hamilton een stoeltje vrij is. Of de stap naar het Duitse team in 2025 al gezet wordt valt nog te bezien, onder andere Carlos Sainz en Fernando Alonso worden ook in verband gebracht met het zitje. Een andere optie is om bij Williams ervaring op te doen om later naar het grote Mercedes te gaan. De band tussen Williams en Mercedes is warm, dus die stap zou zeker niet onlogisch zijn. De eerste resultaten in F2 vallen nog wel wat tegen, maar het seizoen is nog maar net begonnen. Voor Antonelli kan 2025 te vroeg komen, maar dat we hem ooit in een F1-zitje zien lijkt onbetwist.

Liam Lawson behoort ontegenzeggelijk tot de kanshebbers voor een stoeltje Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Voor velen in de F1-wereld is het al opvallend dat Liam Lawson dit seizoen nog geen F1-zitje heeft. De Nieuw-Zeelander mocht vorig jaar bij AlphaTauri (nu RB F1 Team) de geblesseerde Daniel Ricciardo een aantal races vervangen en liet een goede indruk achter. Vooral in Singapore was Lawson ijzersterk. Daar hield hij Max Verstappen uit Q3 en scoorde hij twee punten in de race. Nadat Ricciardo weer fit genoeg was moest de 22-jarige coureur weer toekijken en ook voor 2024 was er geen plekje beschikbaar. Ondertussen wordt zijn naam weer volop genoemd als een optie voor RB, mede door de tegenvallende prestaties van Ricciardo. Zelfs een stoeltje bij Red Bull Racing hoort bij de mogelijkheden. Max Verstappen wordt de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar een ander team en de positie van Sergio Pérez staat al langer onder druk.

Waar liggen F1-kansen voor Mick Schumacher? Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Mick Schumacher behoort ook tot de kanshebbers voor een F1-zitje. De Duitser heeft al twee seizoenen bij Haas in de tas en is sindsdien reserve bij Mercedes. Dit seizoen is hij ook actief in het WEC bij Alpine, om zo toch wat te racen. Na het aangekondigde vertrek van Hamilton bij Mercedes schuift de zoon van meervoudig wereldkampioen Michael Schumacher zichzelf naar voren als optie voor het vrijgekomen stoeltje bij Mercedes. Of Toto Wolff hapt valt nog te bezien, want andere coureurs - waaronder Sainz en Alonso - lijken een streepje voor te hebben. Ook voor andere teams is Schumacher een optie. In de eerste WEC-race van het seizoen liet de 24-jarige coureur een uitstekende indruk achter bij de leiding van Alpine. Als hij die lijn doortrekt, is een plekje bij de Franse renstal een mogelijkheid. En wat te denken van Sauber/Audi, dat alleen al voor marketingdoeleinden een Duitser in de auto kan zetten.

Jack Doohan

Jack Doohan heeft al veel getest in F1, zit er een zitje voor hem in? Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Bij Alpine zit ook Jack Doohan in de pool. De Australiër is reserve bij de Franse renstal en laat geen kans onbenut om zichzelf in de kijker te plaatsen. De rijder is ervan overtuigd dat hij door zijn testervaring van toegevoegde waarde kan zijn voor elk team. Ook heeft Doohan heel wat meters gemaakt in de simulator en kent hij het werk bij een F1-team goed. De man uit Gold Coast heeft zijn sporen in de autosport vooral verdiend in de F2, waar hij in tweeënhalf seizoen zes races won. Vorig jaar was Doohan zelfs lange tijd kanshebber voor de titel, om uiteindelijk derde te worden. Dit seizoen richt hij zich volledig op zijn werk als testcoureur bij Alpine. Dat team lijkt voor de hand te liggen als optie, maar voor dat stoeltje zijn er meer gegadigden. Andere renstallen lijken nog niet echt naar zijn diensten te hengelen, maar in dit silly season is het niet uitgesloten dat we Doohan in 2025 in een andere auto op de grid zien.

Théo Pourchaire

Théo Pourchaire is F2-kampioen, maar F1 is nog niet voor hem weggelegd. Foto door: James Sutton / Motorsport Images

Het is best hard dat je als F2-kampioen niet direct promoveert naar F1. Voor Théo Pourchaire kwam dit scenario uit, want hij rijdt dit seizoen geen F1 nadat hij vorig jaar de opstapklasse won. De Fransman moet het doen met een plekje in de Super Formula in Japan, waarin hij dit seizoen de enige buitenlandse coureur is. De Sauber-junior wordt uiteraard veel genoemd bij Sauber, want zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu moet vrezen voor zijn stoeltje. Ook andere teams lijken een optie voor Pourchaire. Als Fransman is bijvoorbeeld Alpine een mogelijkheid, al is het ook aannemelijk dat zij Esteban Ocon en Pierre Gasly langer willen houden. Sauber is dus de eerste mogelijkheid, maar in deze transfermarkt kan alles. Misschien belt Haas? Of neemt Williams contact op? De 20-jarige heeft ontegenzeggelijk het talent, nu moet hij nog een kans krijgen.

Frederik Vesti

Frederik Vesti heeft al vrije trainingen gereden, wanneer mag hij zijn F1-debuut maken? Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Net als Pourchaire is Frederik Vesti na een succesvol jaar in F2 dit seizoen niet in F1 te vinden. De Deen moest vorig jaar in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi de titel aan Pourchaire laten, maar een F1-zitje zat er voor dit seizoen niet in. Vesti is samen met Mick Schumacher de reserve voor Mercedes. In die rol reed hij vorig jaar al een tweetal vrije trainingen en naar verwachting wacht hem dit jaar hetzelfde programma. Daarnaast is Vesti actief in het ELMS, een treetje onder het WEC. Daar rijdt hij in de LMP2-wagen van Cool Racing en de kans bestaat dat we hem in die hoedanigheid tijdens de 24 uur van Le Mans aan het werk zien. Net als Schumacher en Antonelli wordt zijn naam voorzichtig in verband gebracht met een plekje bij Mercedes, maar voor hem geldt - net als voor Antonelli - dat een tussenstap bij Williams het aannemelijkst is.

Pato O'Ward

Ook vanuit de andere kant van de oceaan hopen coureurs op een zitje, zoals Pato O'Ward Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

In de IndyCar zitten ook een paar coureurs die hopen op een F1-kans. Een daarvan is Patricio 'Pato' O'Ward. De Mexicaan rijdt in dienst van Arrow McLaren in de Amerikaanse raceklasse en is daar een van de smaakmakers. O'Ward is altijd aanvallend en met die rijstijl werd hij in 2021 derde in het IndyCar-kampioenschap. Ook heeft hij al vier races gewonnen en dit jaar staat er al een knappe P2 tijdens de seizoensopener achter zijn naam. O'Ward is ook geen vreemde in F1. Zowel in 2021 als in 2022 nam hij de eerste vrije training in Abu Dhabi voor McLaren voor zijn rekening en meerdere malen was de rijder te vinden achter het stuur van een oudere F1-auto van de formatie uit Woking. Een plek bij dat team is uitgesloten, want Lando Norris en Oscar Piastri liggen nog jaren vast. Haas lijkt daarentegen een goede optie. Bij de Amerikaanse renstal kunnen ze wel wat goede reclame gebruiken in hun thuisland en gezien de resultaten en de populariteit van O'Ward past hij goed in het plaatje.

Zane Maloney

In F2 doet Zane Maloney goede zaken, kan hij de stap naar F1 maken? Foto door: Formula Motorsport Ltd

Sauber heeft naast Pourchaire ook Zane Maloney in de gelederen. De Barbadaan aan het begin van dit seizoen overgestapt van het Red Bull- naar het Sauber-opleidingstraject en dat lijkt een goede zet te zijn. Maloney rijdt dit seizoen F2 namens Rodin Motosport en in het eerste weekend won hij de beide races met overmacht. Het volgende raceweekend in Jeddah verliep minder lekker, maar in het kampioenschap staat hij bovenaan. Daarin is de voorsprong op nummer twee Enzo Fittpaldi met vijftien punten na twee weekenden vrij groot. De aannemelijkste optie voor hem is Sauber, want de kans Zhou Guanyu en Valtteri Bottas volgend jaar nog in het groen te zien zijn, is klein. Mocht Maloney zijn sterke vorm in F2 vasthouden en de titel binnenslepen, dan staat hij op pole voor het zitje bij de formatie uit Hinwil. Andere teams lijken de boot nog even af te houden, maar kansloos is hij daar niet voor.

Felipe Drugovich

Aston Martin is lovend over Drugovich, levert dat voor volgend jaar een plekje op de grid op? Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Net als Pourchaire kreeg Felipe Drugovich als F2-kampioen van 2022 geen zitje in F1, maar moet hij het met de reserverol doen bij Aston Martin. Telkens als de Braziliaan namens de Britse renstal in de F1-auto stapt laat hij een goede indruk achter, maar een plekje op de grid zit er nog niet in. Heel onlogisch is het niet dat Aston hem geen stoeltje kan geven, want Alonso is een topcoureur en Lance Stroll is het zoontje van de baas. Toch is het niet ondenkbaar dat we Drugovich in 2025 op de grid zien, want het is nog zeer de vraag of Alonso volgend jaar weer in het groen te vinden is. Mercedes is naar verluidt bezig om hem binnen te hengelen en ook andere teams zijn geïnteresseerd in zijn diensten. Drugovich behoort dan tot de coureurs die voor het vrijgekomen stoeltje in aanmerking komt. Daarnaast kan hij rekenen op sluimerende interesse van Williams, al lijkt de kans kleiner dat dat gaat gebeuren.

