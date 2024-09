Welke coureur heeft de meeste opeenvolgende F1-titels gewonnen?

Max Verstappen is momenteel bezig aan een periode van dominantie in het F1-wereldkampioenschap en won de laatste drie coureurstitels. De Nederlander staat ook aan de leiding en zou een vierde opeenvolgende titel kunnen winnen. Verstappen zou dan pas de vijfde coureur in de geschiedenis van de F1 zijn die deze prestatie neerzet. Wie zijn die andere coureurs?

5 - Michael Schumacher (2000-2004)

Race-overwinningen tijdens dominante reeks: 48 uit 85 starts

Pole-positions tijdens dominante reeks: 40

Podiums tijdens dominante reeks: 66

Team tijdens dominante reeks: Ferrari

Michael Schumacher is houder van het record voor de meeste opeenvolgende F1-coureurskampioenschappen, want hij won er vijf op rij: van 2000 tot 2004. Het begon met een riskante overstap naar het worstelende Ferrari in 1996, dat al 13 jaar geen titel had gewonnen terwijl Schumacher de regerend tweevoudig wereldkampioen was na een succesvolle periode bij Benetton. Het duurde even voordat de Duitser zijn derde titel kon opeisen omdat de Scuderia een grote verbouwing nodig had en Schumacher hielp door ontwerper Rory Byrne en technisch directeur Ross Brawn mee te nemen van Benetton.

Het drietal, samen met teambaas Jean Todt, heeft Ferrari weer opgebouwd tot een organisatie die kampioenschappen wint. Het begon met de constructeurstitel in 1999, voordat Schumacher uiteindelijk drievoudig wereldkampioen werd in 2000 toen hij de titel op zijn naam zette in de voorlaatste ronde. Maar hij was zo dominant in het begin van de jaren 2000 dat slechts één van zijn vijf titels met de Italiaanse outfit werd gewonnen op de laatste dag van het seizoen. Dat was in 2003, toen een jonge Kimi Räikkönen slechts twee punten achter Schumacher eindigde in een doorbraakseizoen voor de toenmalige McLaren-coureur , die twee podiumplaatsen meer scoorde dan zijn Ferrari-rivaal, maar vijf overwinningen minder.

Het volgende jaar was misschien wel Schumachers meest dominante, want hij vestigde het toenmalige record voor het meeste aantal punten in een seizoen (148) na het winnen van 12 van de eerste 13 Grands Prix. Maar dat was zijn zevende en laatste titel, want door de herziening van het reglement in 2005 kreeg Ferrari het moeilijk terwijl Fernando Alonso van Renault de nieuwe wereldkampioen werd.

4 - Lewis Hamilton (2017-2020)

Race-overwinningen tijdens dominante reeks: 42 uit 78 starts

Pole-positions tijdens dominante reeks: 37

Podiums tijdens dominante reeks: 61

Team tijdens dominante reeks: Mercedes

Lewis Hamilton won vier opeenvolgende titels van 2017 tot 2020, waarin de zevenvoudig wereldkampioen veel van de records brak die eerder door Schumacher waren gevestigd. Het volgde na een teleurstellend 2016, toen Hamilton tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi werd verslagen door Mercedes-teamgenoot Nico Rosberg , die slechts vijf dagen later zijn pensioen aankondigde. Een nieuwe teamgenoot in de vorm van Valtteri Bottas bood Hamilton een nieuwe start voor 2017, een jaar waarin de reglementen werden herzien. Hoewel Mercedes competitief bleef, vormde Ferrari nu een bedreiging die zo groot was dat Sebastian Vettel aan het einde van de zomerstop veertien punten voorsprong had in het kampioenschap.

De Brit reageerde echter perfect door vijf van de volgende zes Grands Prix te winnen en zijn vierde titel te pakken met nog twee races te gaan. Vettel deed het jaar daarop opnieuw een gooi naar de titel en leidde het kampioenschap zelfs na 10 races, maar hij kwam opnieuw tekort omdat Hamilton na een sterke tweede helft met nog twee races te gaan voor de vijfde keer de titel veroverde. In 2019 was Mercedes opnieuw de dominante kracht, omdat de Ferrari SF90 worstelde met de algehele downforce. Hierdoor bleef Bottas over als Hamiltons grootste bedreiging, maar de Fin was nooit in staat om zijn teamgenoot consequent uit te dagen. Daardoor kon de wereldkampioen in 2019 en 2020 naar een derde en vierde titel snellen.

In het laatste geval claimde Hamilton zelfs het record voor de meeste zeges ooit, nadat hij Schumachers record van 91 had overtroffen tijdens de Grand Prix van Portugal in 2020. Zijn dominante periode eindigde echter bij de seizoensfinale in 2021, toen Hamilton op weg was naar een record van acht F1-titels, totdat Verstappen hem in de laatste ronde inhaalde om de leiding en zege na een controversiële late herstart van de safety car in Abu Dhabi.

4 - Sebastian Vettel (2010-2013)

Race-overwinningen tijdens dominante reeks: 34 uit 77 starts

Pole-oositions tijdens dominante reeks: 40

Podiums tijdens dominante run: 53

Team tijdens dominante reeks: Red Bull

Alle vier de wereldkampioenschappen van Vettel kwamen tijdens een dominante periode met Red Bull, van 2010 tot 2013. Het Oostenrijkse team zette het sterke einde van 2009 voort - het won de laatste drie Grands Prix - door in 2010 grotendeels hetzelfde auto-ontwerp te behouden, maar de lengte van de RB6 te maximaliseren om de dubbele diffuser te helpen, een apparaat dat de hoeveelheid gegenereerde downforce verbeterde. Het hielp Red Bull om negen van de achttien Grands Prix te winnen, waarvan er vijf werden gewonnen door Vettel, die met 23 jaar en 133 dagen de jongste F1-wereldkampioen ooit werd nadat hij op de laatste dag de titel veroverde, ondanks het feit dat hij tot dan toe nooit aan de leiding van het klassement had gestaan.

Het tweede kampioenschap van de Duitser was eenvoudiger, omdat hij het in 2011 met nog vier races te gaan won met de dominante RB7, die hem 11 overwinningen in 19 races opleverde en een recordaantal van 15 pole-positions. Door wijzigingen in de regelgeving moest Red Bull zijn auto voor 2012 echter reviseren, waardoor het achterop raakte bij een aantal rivalen. Ferrari's Fernando Alonso leidde het kampioenschap met 37 punten na 13 races, maar uitgebreide updates voor ronde 14, de Grand Prix van Singapore, veranderden de campagne van Red Bull aanzienlijk. Vettel won de volgende vier Grands Prix voordat hij de titel opeiste tijdens de seizoensfinale in Interlagos.

Hij stevende vervolgens af op een vierde kampioenschap in 2013, toen de 26-jarige Vettel het kampioenschap won met nog drie races te gaan tijdens een recordreeks van negen opeenvolgende overwinningen aan het einde van het jaar - inmiddels uit de boeken geschreven door Verstappen, die in 2023 tien zeges op rij behaalde.. Maar dat was Vettels laatste kampioenschap. Mercedes domineerde toen de Formule 1 in 2014 overschakelde op turbo-hybridemotoren, terwijl Vettel dat jaar nul races won voordat hij in 2015 bij Ferrari ging rijden.

4 - Juan Manuel Fangio (1954-1957)

Race-overwinningen tijdens dominante reeks: 17 uit 28 starts

Pole-positions tijdens dominante reeks: 18

Podiums tijdens dominante reeks: 21

Teams tijdens dominante reeks: Maserati (1954 en 1957), Mercedes (1954-55) en Ferrari (1956)

Juan Manuel Fangio was de te kloppen man in de jaren 1950, want de Argentijn won vijf wereldkampioenschappen - waarvan vier op rij - tussen 1954 en 1957. Het begon ermee dat Fangio de eerste en enige coureur werd die een titel won voor meer dan één team in één seizoen, want in 1954 verliet hij Maserati voor debutant Mercedes vanaf de vierde Grand Prix. Fangio won dat jaar zes van de negen Grands Prix en veroverde zijn tweede wereldtitel met nog twee races te gaan, voordat hij in 1955 de titel op zijn naam schreef met nog twee GP's te gaan.

Maar dat was ook zijn laatste jaar voor Mercedes, omdat Mercedes zich terugtrok uit de autosport na de fatale 24 uur van Le Mans in 1955, waarbij 83 toeschouwers omkwamen nadat Silver Arrows-coureur Pierre Levegh in het publiek crashte. Fangio sloot zich daarop aan bij Ferrari voor 1956, omdat het Italiaanse team over de snelste auto beschikte dankzij de erfenis van Lancia's opmerkelijke D50. De Scuderia won daardoor vijf van de acht Grands Prix, waarvan er drie naar de regerend wereldkampioen gingen, waardoor hij op de laatste dag Maserati's Stirling Moss versloeg in de strijd om de titel.

Maar Ferrari was niet bereid om zijn hoge salaris opnieuw te betalen, dus keerde Fangio in 1957 terug naar Maserati waar hij met zes podiumplaatsen, waaronder vier overwinningen, op weg ging naar zijn vijfde titel. Maar op 46-jarige leeftijd werd Fangio moe van het racen en dus startte hij slechts twee Grands Prix in 1958 voordat hij halverwege het seizoen stopte en zo een einde maakte aan zijn reeks wereldkampioenschappen.

3 - Max Verstappen (2021-2023)

Race-overwinningen tijdens dominante reeks: 44 uit 66 starts

Pole-positions tijdens dominante reeks: 29

Podiums tijdens dominante reeks: 56

Team tijdens dominante reeks: Red Bull

Max Verstappen heeft de krantenkoppen gehaald sinds hij op 17-jarige leeftijd naar de Formule 1 kwam, wat hem de jongste coureur maakte die aan een Grand Prix begon. Vervolgens werd hij de jongste coureur die een Grand Prix won toen hij bij zijn debuut voor Red Bull won tijdens de GP van Spanje in 2016, toen hij slechts 18 jaar en 227 dagen oud was. Het kostte een paar jaar om consequent voor overwinningen te vechten vanwege de dominantie van Mercedes, maar in 2021 werden de Zilverpijlen getroffen door aanpassingen in de reglementen die de downforce verminderden, terwijl Red Bull een verbeterde Honda-motor had.

Dit zorgde voor een titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen, waarbij de laatste aanvankelijk de overhand had met 32 punten voorsprong na negen races. Die voorsprong werd echter snel kleiner toen Hamilton de Grand Prix van Groot-Brittannië won, terwijl Verstappen uitviel nadat hij in Copse werd geraakt door zijn titelrivaal. De spanning tussen beiden escaleerde en de Mercedes-coureur eiste de leiding in het kampioenschap op in de volgende race, toen hij tweede werd in Hongarije, terwijl Verstappen negende werd nadat hij schade had opgelopen in de eerste ronde.

De rest van het seizoen was extreem dramatisch, want de titelrivalen botsten zo nu en dan tegen elkaar op en ze gingen de laatste race in met gelijke stand - hoewel Verstappen voor lag omdat hij een extra overwinning had en bij een gelijke stand dus kampioen zou zijn. Maar het leek erop dat Hamilton uiteindelijk de titel zou pakken, want hij leidde de Grand Prix van Abu Dhabi met nog acht ronden te gaan toen de crash van Nicholas Latifi een safety car veroorzaakte. Hoewel Red Bull Verstappen een pitstop voor verse banden liet maken, bleef Hamilton buiten en dat bleek een kostbare beslissing, want de race werd hervat met nog één ronde te gaan - hoewel de regels voorschreven dat de race achter een safety car had moeten eindigen - waardoor de Red Bull-coureur in bocht 5 kon inhalen en zijn eerste wereldtitel opeiste.

Maar omdat 2021 het laatste seizoen was vóór een enorme herziening van het reglement, was het onbekend wie er in 2022 aan de leiding zou gaan. Dat bleek Red Bull te zijn, met als hoogtepunt dat Verstappen drie titels op rij won op een manier die nog nooit eerder was vertoond. In die tijd vestigde hij verschillende records, zoals de meeste overwinningen in een seizoen (19 in 2023), de meeste opeenvolgende raceoverwinningen (10 in 2023) en de meeste podiumplaatsen in een jaar (21 in 2023).