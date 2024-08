Welke circuits staan op zowel de F1- als de MotoGP-kalender?

Veel circuits zijn multifunctioneel en kunnen zodoende door zowel kampioenschappen op twee als op vier wielen gebruikt worden. Desondanks delen de kalenders van de koningsklasses van de auto- en motorsport - de Formule 1 en MotoGP - in 2024 slechts vijf circuits met elkaar. Dat zijn overigens niet de enige vijf circuits die ooit zowel F1 als de MotoGP hebben verwelkomd.

Circuit of The Americas - Verenigde Staten

F1 MotoGP Eerste race 2012 2013 Jaren op kalender 2012-19; 2021 - nu 2013-19; 2021 - nu Aantal races 11 10 Meeste zeges Lewis Hamilton (5) Marc Márquez (7) Ronderecord (op huidige lay-out) Charles Leclerc (1.36.169, 2019) Maverick Viñales (2.02.575, 2024)

Het Circuit of the Americas zorgde er in 2012 voor dat de Grand Prix van de Verenigde Staten na vijf jaar absentie terugkeerde op de Formule 1-kalender. Twee jaar eerder begon de aanleg van het circuit, dat het eerste was dat speciaal gebouwd werd voor evenementen van de FIA en FIM - de bestuursorganen van F1 en de MotoGP. In die rol moest COTA het iconische Indianapolis vervangen, dat in 2007 voor het laatst een F1-race organiseerde.

De MotoGP racete een jaar later - in 2013 - voor het eerst op het gloednieuwe circuit. De race van de tweewielers kreeg de naam Grand Prix of the Americas, omdat de GP van de Verenigde Staten al verreden werd op Laguna Seca en Indianapolis de Indianapolis GP huisvestte. Sinds het debuut van beide klassen op COTA heeft het circuit ieder jaar op de kalender van beide kampioenschappen gestaan, met uitzondering van coronajaar 2020. De omloop is ook zeer populair geworden onder coureurs, rijders en fans.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Die populariteit heeft COTA te danken aan het snelle karakter met lange rechte stukken snelle bochten. Daardoor is een ronde rijden niet alleen leuk, maar biedt het circuit ook kansen om tot inhaalacties te komen. De lange uitloopstroken maken COTA ook geschikt voor de MotoGP, want de rijders hebben bij een foutje genoeg ruimte om af te remmen voordat ze de afzetting raken. Wel zijn de MotoGP-motorfietsen zo'n 30 seconden per ronde langzamer dan de F1-bolides, ondanks dat de topsnelheid van beide voertuigen vrijwel gelijk is. Dat is weer te danken aan het feit dat F1-auto's veel sneller door de bochten gaan dan de MotoGP-fietsen, wat vooral in de eerste sector tot uiting komt. Daarnaast is COTA 5,5 kilometer lang, waardoor de verschillen in rondetijden vaak nog groter zijn.

Circuit de Barcelona-Catalunya - Spanje

F1 MotoGP Eerste race 1991 1992 Jaren op kalender 1991 - nu 1992 - nu Aantal races 33 32 Meeste zeges Michael Schumacher and Lewis Hamilton (6) Valentino Rossi (6) Ronderecord Max Verstappen (1.16.330, 2023) Pedro Acosta (1.39.664, 2024)

De Formule 1 bracht in 1991 voor het eerst een bezoek aan het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat in dat jaar ook werd opgeleverd. De omloop nam de organisatie van de Spaanse Grand Prix over van Jerez. Het circuit werd aangelegd als onderdeel van een herbestemmingsprogramma rond de Olympische Zomerspelen van 1992, die in Barcelona werden gehouden. Zodoende werd de F1-race van 1992 geadverteerd als de Grand Prix van de Olympische Spelen. In dat jaar ontving Circuit de Barcelona-Catalunya ook voor het eerst de MotoGP, in dit geval voor de GP van Europa en sinds 1995 de GP van Catalonië - de GP van Spanje werd en wordt nog altijd gehouden in Jerez.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: MotoGP

Sindsdien heeft het circuit in Montmeló steevast een plekje gehad op de kalenders van zowel de Formule 1 als de MotoGP. Daarnaast wordt het circuit ook veelvuldig gebruikt voor testwerkzaamheden. Daardoor kennen de coureurs en rijders het Circuit de Barcelona-Catalunya op hun duimpje. Door de vele hoogteverschillen, snelle bochten en het lange rechte stuk is het een uitdagend en spannend circuit, dat tevens populair is bij de coureurs. De toekomst is echter minder rooskleurig, want vanaf 2026 raakt Barcelona de GP van Spanje van F1 kwijt aan Madrid. In dat jaar loopt ook het contract van de MotoGP af.

Lusail International Circuit - Qatar

F1 MotoGP Eerste race 2021 2004 Jaren op kalender 2021; 2023 - nu 2004-19; 2021 – nu Aantal races 2 20 Meeste zeges Lewis Hamilton and Max Verstappen (1) Casey Stoner and Valentino Rossi (4) Ronderecord Max Verstappen (1.23.196, 2021) Pedro Acosta (1.52.657, 2024)

De Grand Prix van Qatar is een van de nieuwste races op de Formule 1-kalender, maar voor de MotoGP is die race al decennia een vaste prik. In 2004 raceten de tweewielers voor het eerst op Lusail International Circuit, waarmee Qatar een pionier werd voor auto- en motorsport in het Midden-Oosten. Het was een van de eerste landen die de sport naar de regio haalden. Dat deed Bahrein overigens in hetzelfde jaar ook met de Formule 1.

In 2008 schreef Qatar nogmaals historie door de allereerste nachtrace van de MotoGP te organiseren, iets wat het tot op de dag van vandaag doet. Sinds het debuut in 2004 heeft Lusail International Circuit onafgebroken op de kalender gestaan van het wereldkampioenschap, met uitzondering van 2020. Destijds werd de race geschrapt wegens het coronavirus. In 2021 racete de MotoGP daarentegen twee keer in Qatar, terwijl de Formule 1 dat jaar voor het eerst een bezoek bracht.

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Williams

Na een jaar afwezigheid wegens het WK voetbal van 2022 keerde Qatar in 2023 terug op de Formule 1-kalender. Meteen volgde er de nodige kritiek vanuit de coureurs en fans, doordat de extreme weersomstandigheden tot een verplichte driestopper leidden. Daardoor werd er voluit geracet, maar in combinatie met de omstandigheden leidde dat bij diverse coureurs - onder wie Logan Sargeant - tot fysiek malheur. De MotoGP-rijders kampen niet met dit probleem in Qatar, doordat de race in een heel ander jaargetijde plaatsvindt. Ook is het niet verrassend dat de MotoGP al zolang een bezoek brengt aan Lusail, want de snelle bochten, lange rechte stukken en grote uitloopstroken maken het circuit zeer geschikt voor motorfietsen.

Silverstone – Groot-Brittannië

F1 MotoGP Eerste race 1950 1977 Jaren op kalender 1950-54; 1956-85 (afwisselend); 1987 - nu 1977-86; 2010-17; 2019; 2021 - nu Aantal races 57 22 Meeste zeges Lewis Hamilton (8) Jorge Lorenzo and Kenny Roberts (3) Ronderecord (huidige lay-out) Max Verstappen (1.27.097, 2020) Aleix Espargaro (1.58.895, 2024)

De Formule 1 werkte in 1950 haar allereerste race ooit af op Silverstone, maar pas sinds 1987 is het circuit ook de vaste gastheer van de Britse GP. Daarvoor werd die eer nog gedeeld met Aintree en Brands Hatch. Het eerste bezoek van de MotoGP aan Silverstone was in 1977, maar in 1987 ging de organisatie van de Britse GP juist over naar Donington Park. Sinds 2010 is die eer weer voor Silverstone, maar motorsportfans hopen intussen nog altijd op een terugkeer naar Leicestershire.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Er is ook sprake geweest van controverse rond Silverstone. Het circuit werd in 2018 voorzien van een nieuwe asfaltlaag om voor MotoGP-rijders problematische hobbels tegen te gaan. Daar was Lewis Hamilton kritisch op. Hij zag dat het circuit sneller dan ooit, maar noemde het desondanks "verspild geld dat veel beter gebruikt had kunnen worden". Later dat jaar moest de MotoGP-race geschrapt worden, nadat bleek dat de nieuwe asfaltlaag het regenwater niet kon afvoeren. Daardoor was het te gevaarlijk om te racen.

MotoGP-fans hopen nog altijd op een terugkeer naar Donington, maar Silverstone en de F1 zijn intrinsiek aan elkaar verbonden. Voor velen is dit hun favoriete circuit door de sfeer die er hangt, de uitdagende bochten en de vele inhaalmogelijkheden. Ook is Silverstone met 5,891 kilometer een lang circuit. Het is daardoor geen verrassing dat het Britse circuit van de vijf gedeelde omlopen op de kalender het grootste verschil heeft tussen de ronderecords van F1 en MotoGP - 32 seconden.

Red Bull Ring - Austria

F1 MotoGP Eerste race 1970 (als Österreichring) 1996 Jaren op kalender 1970-87; 1997-03; 2014 - nu 1996-97; 2016 - nu Aantal races 37 12 Meeste zeges Max Verstappen (5) Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Eddie Lawson, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Andrea Dovizioso (3) Ronderecord Carlos Sainz (1.05.619, 2020) Andrea Dovizioso (1.23.827, 2019)

Oostenrijk debuteerde op de Formule 1-kalender toen de Red Bull Ring nog de Österreichring was, een razendsnelle en veel gevaarlijkere configuratie die tot 1995 bleef bestaan. F1 was er toen al acht jaar niet meer geweest. Voor 1996 werd de omloop verbouwd en hernoemd tot A1-Ring, terwijl de MotoGP dat jaar voor het eerst een bezoek bracht. Terwijl F1 in 1997 terugkeerde en uiteindelijk tot en met 2003 zou blijven, vertrok de MotoGP na twee jaar alweer wegens slechte bezoekscijfers.

In 2004 kocht Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz het circuit, dat vervolgens als Red Bull Ring door het leven zou gaan. Met renovaties hoopte hij het circuit weer in ere te herstellen en het leidde in 2014 tot de terugkeer van de Formule 1. Twee jaar later volgde ook de MotoGP weer. De Red Bull Ring is intussen een populaire bestemming voor fans geworden vanwege de centrale ligging in Europa. Ook past het circuit bij beide kampioenschappen met veel rechte stukken, uitdagende bochten en hoogteverschillen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Met 4,3 kilometer is de Red Bull Ring ook een kort baantje, waardoor het verschil in rondetijden tussen F1 en MotoGP een stuk kleiner is dan op andere circuits. Wel gebruikt de MotoGP sinds 2022 een aangepaste lay-out met een extra chicane op het rechte stuk na de eerste bocht. Op die manier moet voorkomen worden dat de motorfietsen te snel bij de hairpin van bocht 3 aankomen, nadat dit enkele jaren eerder op dramatische wijze verkeerd ging.

Circuits die zowel F1 als MotoGP hebben verwelkomd