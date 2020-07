Welke circuits organiseerden een openingsrace in de Formule 1?

Silverstone (1950) 1 / 13 Foto door: Motorsport Images In 1950 werd op de voormalige RAF luchtmachtbasis van Silverstone de eerste wedstrijd van het nieuwe wereldkampioenschap Formule 1 gehouden. Alfa Romeo bezette het volledige podium met Giuseppe Farina als winnaar.

Bremgarten (1951-1952) 2 / 13 Foto door: Motorsport Images De spectaculaire wegen rond Bremgarten waren het decor voor de Zwitserse Grand Prix, die in 1951 en 1952 het seizoen opende. Na het Le Mans-drama in 1955 werd autosport in Zwitserland verboden.

Buenos Aires (1953-1958, 1960, 1972-1975, 1977-1980) 3 / 13 Foto door: Motorsport Images De Formule 1 zocht al snel naar races buiten Europa in een warmer klimaat om al vroeger het seizoen te kunnen openen. De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires was een populaire bestemming als seizoensopener met dertien F1-races in januari. In de vroege jaren stond Buenos Aires vaak los op de kalender, met een kloof van vier maanden tot de volgende race in Monaco.

Monaco (1959, 1961, 1963-1964, 1966) 4 / 13 Foto door: Motorsport Images In de jaren dat Buenos Aires geen race organiseerde moesten de deelnemers wachten tot de traditionele meidatum van Monaco om aan het F1-seizoen te beginnen.

Zandvoort (1962) 5 / 13 Foto door: Motorsport Images In 1962 ging de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort de Monaco Grand Prix vooraf. Graham Hill won met de BRM.

East London (1965) 6 / 13 Foto door: Motorsport Images De Formule 1 zakte in 1965 af naar het Zuid-Afrikaanse East London voor een speciale race... op Nieuwjaarsdag! Jim Clark won voor Lotus, waarna de paddock vijf maanden moesten wachten op de volgende race in Monaco.

Kyalami (1967-1971, 1982, 1992-1993) 7 / 13 Foto door: Motorsport Images Het nieuwe circuit van Kyalami in de buurt van Johannesburg nam het van East London over en organiseerde verschillende keren de seizoensouverture.

Interlagos (1976, 1994-1995) 8 / 13 Foto door: Motorsport Images Het snelle Interlagos in Sao Paulo is een van de meest populaire circuits op de kalender en staat voor jongere fans bekend om zijn spannende seizoensfinales. Voor 2004 stond de race traditioneel vooraan op de kalender. Drie keer was dat als openingsrace.

Long Beach (1981) 9 / 13 Foto door: Sutton Images Long Beach organiseerde in acht jaar tijd een keer de seizoenopener in 1981, een race die werd gewonnen door regerend wereldkampioen Alan Jones in de Williams.

Rio de Janeiro (1983-1989) 10 / 13 Foto door: Sutton Images Na een eerste bezoek in 1978 verhuisde de Braziliaanse Grand Prix in de jaren tachtig van Sao Paulo naar Rio de Janeiro, de stad van Nelson Piquet. Rio was doorgaans de openingsrace in die seizoenen, tot de F1 weer terugkeerde naar het vernieuwde Interlagos.

Phoenix (1990-1991) 11 / 13 Foto door: Ercole Colombo Na het verdwijnen van de Detroit Grand Prix probeerde de F1 voet aan grond te krijgen in Phoenix. De eerste editie in 1989 vond plaats in de snikhete zomer in Arizona. Die fout werd geen tweede keer gemaakt, vanaf 1990 verhuisde de race naar maart. Ayrton Senna won voor een indrukwekkende Jean Alesi in de Tyrrell. Na een tweede seizoensopener in 1991 verdween ook deze Amerikaanse race.

Melbourne (1996-2005, 2007-2009, 2011-2019) 12 / 13 Foto door: Motorsport Images Voor vele generaties jongere F1-fans is Melbourne de gebruikelijke plek om aan het seizoen te beginnen. Albert Park verwierf een plek op de kalender in 1996 ten koste van Adelaide, dat voordien de slotrace organiseerde. Melbourne is sindsdien vaste prik op de kalender.