Vettel in de F1 - Waar kan hij naartoe met Alonso bij Renault?

Ferrari kondigde in mei aan dat het na het seizoen 2020 afscheid neemt van Vettel, zes jaar na het begin van een samenwerking die het soort succes moest nabootsen die de Scuderia had met Michael Schumacher bij de start van het millennium. Teambaas Mattia Binotto legde uit dat Vettel tot het begin van het jaar de ‘eerste keuze’ was van Ferrari, maar de coronaviruspandemie dwong het team om naar andere opties te kijken. Uiteindelijk werd Carlos Sainz aangetrokken voor 2021.

Vettel heeft in Oostenrijk de claims van Binotto in twijfel getrokken en onthulde daar ook dat hij nooit een aanbieding heeft gekregen voor 2021. De Duitser en Ferrari kregen meermaals kritiek dat ze er niet in slaagden de laatste stap te zetten om de dominantie van Mercedes in de F1, die begon bij de start van het V6-turbotijdperk in 2014, te beëindigen. Hoewel Ferrari in de laatste jaren significante stappen gezet heeft om de voornaamste uitdager van Mercedes te worden, vertoonden de prestaties van het Italiaanse team richting het einde van de afgelopen drie seizoenen een neerwaartse lijn. Vettel werd intussen regelmatig bekritiseerd omdat hij te veel fouten zou maken en in 2019 werd verslagen door nieuwe teamgenoot Charles Leclerc.

Welke teams hebben een vrij zitje?

Vettels vertrek komt op een moment dat alle grote teams ofwel ferme contracten met coureurs hebben voor 2021 of in het proces zitten van het afsluiten van nieuwe deals met de huidige coureurs. Beide Mercedes-zitjes zijn vacant voor 2021, maar Daimler CEO Ola Källenius hintte in Oostenrijk sterk op het aanblijven van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor een vijfde jaar als teamgenoten. Red Bull moet de teamgenoot van Max Verstappen voor volgend jaar nog vastleggen, maar Helmut Marko vertelde eerder dit jaar dat Red Bull niet naar Vettel kijkt. Het team kan het zich 'niet veroorloven' om de coureur te tekenen die tussen 2010 en 2013 vier keer wereldkampioen werd.

Omdat ook McLaren en nu dus Renault hun coureurs hebben vastgelegd, worden de kansen op een competitief zitje voor Vettel kleiner en kleiner. Hij zou in de voetsporen van voormalig teamgenoot Kimi Raikkonen kunnen treden en een plekje veiligstellen bij een team in de middenmoot, hoewel hij daarvoor fors salaris moet inleveren en ook niet het vooruitzicht heeft dat hij regelmatig mee kan doen om overwinningen. Van de teams in de middenmoot moeten Haas en Alfa Romeo hun coureurs voor 2021 nog presenteren. Ook bij Williams is een vacant zitje, met George Russell die als enige coureur bevestigd is door het in Grove gevestigde team. Red Bulls juniorteam AlphaTauri heeft ook twee vrije plekjes, maar die gaan hoogstwaarschijnlijk naar rijders uit het opleidingsprogramma.

Vacante zitjes op grid van 2021

Mercedes – twee zitjes

Ferrari – geen

Red Bull – een zitje

McLaren – geen

Renault – geen

Aston Martin/Racing Point – geen

AlphaTauri – twee zitjes

Alfa Romeo – twee zitjes

Haas – twee zitjes

Williams – een zitje

Welke contracten van coureurs lopen eind dit jaar af?

Zoals gezegd moeten de contracten van Hamilton en Bottas eind dit jaar verlengd worden, en ook het contract van Alexander Albon bij Red Bull loopt eind 2020 af. AlphaTauri moet Daniil Kvyat en Pierre Gasy nog een nieuw contract aanbieden, en de keuze van het team hangt van een aantal factoren af. Red Bull kijkt met interesse naar de prestaties van Albon in zijn eerste volledige jaar bij Red Bull, maar het blijft ook de prestaties van juniorrijders Juri Vips, Yuki Tsunoda en Jehan Daruvala in de Formule 2 en Super Formula in de gaten houden. Verder hebben Raikkonen en Antonio Giovinazzi geen contract voor volgend jaar, terwijl Nicholas Latifi een eenjarige deal heeft bij Williams.

Coureurs zonder contract aan einde van 2020

Mercedes – Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari – geen

Red Bull – Alexander Albon

McLaren – geen

Renault – geen

Aston Martin/Racing Point – geen

AlphaTauri – Daniil Kvyat, Pierre Gasly

Alfa Romeo – Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi

Haas – Kevin Magnussen, Romain Grosjean

Williams – Nicholas Latifi

Wat gaat Vettel doen als hij niet in de F1 zit?

Nu de kans op een topstoeltje in de Formule 1 zo goed als verdwenen is, is het mogelijk dat Vettel in 2021 zijn heil buiten de F1 zoekt. Hij zou een complete sabbatical van het racen kunnen nemen en in 2022 kunnen terugkeren, iets wat voormalig Red Bull-teamgenoot Mark Webber recent voorstelde, of hij zou een poging kunnen wagen in een andere raceklasse om scherp te blijven voor een geplande comeback in de F1. Daarbij zou Vettel in de voetstappen van Alonso kunnen treden, de rijder die hij in 2015 bij Ferrari verving.

Alonso pakte twee opeenvolgende overwinningen op Le Mans op weg naar de titel in het World Endurance Championship met Toyota. Het WEC introduceert volgend jaar een nieuwe Hypercar-klasse, wat het mogelijk een interessante optie maakt voor Vettel. Hij zou ook een poging kunnen wagen in de IndyCar Series en bij de Indy 500, een andere klasse waarin Alonso racete na zijn vertrek uit de F1 eind 2018. Een derde optie voor Vettel is, gezien zijn Duitse roots, deelname in de DTM.