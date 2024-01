Het Formule 1-seizoen 2023 is ten einde gekomen. Afgelopen jaar werkten de twintig Formule 1-coureurs 22 races af, waar dat er oorspronkelijk 24 hadden moeten zijn. Dit jaar moeten dat er wel voor het eerst 24 zijn, met de terugkeer van de Chinese Grand Prix en Grand Prix van Emilia-Romagna op de kalender. Sinds de eerste Formule 1-race op Silverstone in 1950 heeft de koningsklasse van de autosport al meer dan 1.100 races verreden over een periode van 74 seizoenen. In die tijd zijn 77 circuits aangedaan in 34 verschillende landen.

In 2023 waren er drie races in de Verenigde Staten: Miami, Austin en Las Vegas. Het was pas de derde keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat één land in één jaar drie keer gastheer was van een Formule 1-race. In 1982 gebeurde dat voor het eerst, ook toen in de Verenigde Staten: Long Beach, Detroit en Caesars Palace). In het coronajaar 2020 moest de Formule 1 uit noodzaak zoeken naar nieuwe locaties binnen Europa, wat resulteerde in drie races in Italië: Imola, Mugello en Monza.

De Formule 1 heeft daardoor ook zo nu en dan de namen van races moeten aanpassen in het geval dat er meerdere races in één land georganiseerd werden. Dit jaar was er bijvoorbeeld een Grand Prix van Miami en Grand Prix van Las Vegas, terwijl de race in Austin - sinds 2012 op de kalender - doorging als de Grand Prix van de Verenigde Staten. In het verleden zijn echter soms ook wat minder logische namen gebruikt. Zo was er een Grand Prix van San Marino omdat er al een race in Italië was, maar de race zelf vond niet plaats in San Marino zelf.

Welk land heeft de meeste F1 Grands Prix georganiseerd?

Italië heeft sinds 1950 de meeste Formule 1 Grands Prix georganiseerd: het land is 105 keer aangedaan voor een race. Het is ook het enige Europese land dat meer dan honderd races heeft georganiseerd. Monza was daarbij grootaandeelhouder, want alleen in 1980 was de Italiaanse Grand Prix op Imola te bewonderen. Monza werd dat jaar immers gerenoveerd. Het was de eerste keer dat Imola op de kalender stond, maar het bleek al gauw een succesnummer te zijn: sindsdien heeft de Formule 1 er dertig keer geracet. De Grand Prix van Emilia-Romagna van 2020 markeerde de honderdste keer dat de F1 in Italië racete.

Op de tweede plaats staat Duitsland, dat er 79 heeft mogen organiseren. Daar was de Nürburgring grootaandeelhouder met 41 races, al volgt de Hockenheimring er kort op met 37 F1-races. De andere race werd op AVUS verreden. De Duitse Grand Prix is de afgelopen jaren echter van de kalender verdwenen en in 2024 is het de negende keer dat het land sinds 1950 geen Grand Prix organiseert. Dat gebeurde eerder in 1950, 1955, 1960, 2015, 2017, 2021, 2022 en 2023.

Het Verenigd Koninkrijk volgt kort op de derde plaats. Dat land heeft 78 races georganiseerd op vier verschillende circuits: Silverstone, Brands Hatch, Aintree en Donington Park. Donington is daarin wel een uitzondering, want het organiseerde in 1993 geen Britse Grand Prix, maar een Europese Grand Prix omdat de Britse Grand Prix al op Silverstone plaatsvond. Silverstone heeft in het Verenigd Koninkrijk de koppositie met 57 Formule 1-races, met een 58ste in de vorm van de 70th Anniversary Grand Prix in 2020.

De top-tien landen die de meeste F1-races hebben georganiseerd:

Land Totaal aantal races Aantal circuits Italië 105 4 Duitsland 79 3 Verenigd Koninkrijk 78 4 Verenigde Staten 76 12 Monaco 69 1 België 68 3 Frankrijk 63 7 Spanje 60 6 Canada 52 3 Brazilië 50 2

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Het circuit van Monza.

Welk circuit heeft de meeste F1-races georganiseerd?

Het circuit van Monza staat bovenaan de lijst van circuits met de meeste F1-races, met een totaal van 73 races die plaatsvonden op de 'Temple of Speed'. Monza is ook locatie geweest voor enkele verrassende zeges. Zo won Sebastian Vettel hier zijn eerste race namens Toro Rosso en was het in 2020 Pierre Gasly die namens hetzelfde team - maar dan onder de naam AlphaTauri - hier ook zijn eerste zege pakte.

De Britse en Italiaanse Grand Prix zijn de meest georganiseerde evenementen sinds 1950 met in totaal 74 races. Nummer twee op deze lijst is Monaco, dat sinds 1950 69 keer op de Formule 1-kalender stond. In 2020 ging er een streep door de race vanwege de coronapandemie, waarmee er een einde kwam aan de reeks van 65 opeenvolgende jaren dat de race op de kalender stond. Het was slechts de vijfde keer in de geschiedenis van de F1 dat er geen race in Monaco plaatsvond. Eerder gingen de races tussen 1951 en 1954 ook al niet door. Het is bovendien onzeker hoe lang de race nog op de kalender blijft staan, aangezien er onenigheid is over de kosten om de race te organiseren, de uitzendrechten en sponsoring langs de baan. Onlangs is wel het contract verlengd, waardoor de race in het prinsdom tot en met 2025 op de kalender staat.

Silverstone staat in deze lijst op de derde plaats. Het circuit organiseerde de allereerste Formule 1-race als onderdeel van het wereldkampioenschap in 1958 en heeft in totaal 58 keer een race georganiseerd. Tussen 1963 en 1986 wisselden Silverstone en Brands Hatch elkaar af, maar sinds 1987 is de eer enkel aan Silverstone geweest.

Top-tien circuits met meeste F1-races:

Circuit Land Totaal aantal races Monza Italië 73 Circuit De Monaco Monaco 69 Silverstone Verenigd Koninkrijk 58 Spa-Francorchamps België 56 Circuit Gilles Villeneuve Canada 42 Nürburgring Duitsland 41 Interlagos Brazilië 40 Hungaroring Hongarije 38 Hockenheimring Duitsland 37 Red Bull Ring Oostenrijk 37

Photo by: Alfa Romeo Start van de GP van Monaco.

Welke landen hebben minste races georganiseerd?

Van de landen en circuits met meeste Formule 1-races gaan we nu naar de landen met het minste aantal georganiseerde races. Bovenaan - of onderaan zo u wilt - die lijst staat Marokko, dat alleen in 1958 een Grand Prix organiseerde. Die race vond plaats op circuit van Ain-Diab, waarbij de kustweg en hoofdweg tussen Casablanca en Azemmour gebruikt werd. Het was dat jaar de seizoensafsluiter en deze werd gewonnen door Sir Stirling Moss in de Vanwall, maar het kende ook een minder mooi verhaal: Stuart Lewis-Evan crashte door een vastlopende motor - ook in de Vanwall - en overleed acht dagen later aan zijn verwondingen.

Qatar staat tweede op deze lijst met slechts twee races in 2021 en 2023. In 2022 sloeg de Formule 1 het land over vanwege het WK voetbal, waar Qatar gastheer van was. De komende jaren zal Qatar echter stijgen op de lijst van landen met meeste F1-races, want Qatar heeft tot en met 2032 een contract met de Formule 1.

Op een gedeelde derde plek staan Saudi-Arabië en India met ieder drie races. India organiseerde van 2011 tot en met 2013 een Grand Prix, wat daarmee korter was dan beoogd, want het Buddh International Circuit had een contract voor vijf jaar. In 2014 werd de race overgeslagen, maar wel met de bedoeling om terug te keren. Door een belastingkwestie met de overheid van de staat Uttar Pradesh werd de race in 2015 geschrapt en er kwam geen oplossing. Saudi-Arabië is een van de nieuwste toevoegingen aan de F1-kalender en staat sinds 2021 op de kalender. Het snelle 'stratencircuit' van Jeddah is al drie keer gastheer geweest en staat tot en met 2030 op de F1-kalender.

De top-tien landen die de minste F1-races hebben georganiseerd:

Land Totaal aantal Grands Prix Aantal circuits Marokko 1 1 Qatar 2 1 India 3 1 Saudi-Arabië 3 1 Zuid-Korea 4 1 Zwitserland 5 1 Zweden 6 1 Azerbeidzjan 7 1 Rusland 8 1 Turkije 9 1

Photo by: Motorsport Images Phil Hill voor Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246, in de Grand Prix van Marokko.

Hoeveel circuits hebben maar één race georganiseerd?

In de geschiedeis van de Formule 1 zijn er slechts twaalf circuits geweest die maar één keer een Grand Prix hebben georganiseerd. Daaronder vallen onder meer Donnington, Dallas en Le Mans. Ook AVUS behoort tot die lijst: het bijzonder circuit met slechts vier bochten was alleen in 1959 decor van een F1-race als onderdeel van het kampioenschap. In 1954 was er ook al een race, maar die maakte geen deel uit van het WK. Veel teams kwamen niet opdagen voor die race. De race in 1959 resulteerde in een dodelijk ongeval: Jean Behra verloor de controle over het stuur in een supportklasse, vloog over de banking aan de noordzijde en werd uit zijn Porsche RSK geslingerd.

Fair Park in Dallas, Texas, was ook slechts één keer gastheer van de Formule 1. Dat gebeurde in 1984 voor de Grand Prix van Dallas. De race van 67 ronden leverde echter grote uitdagingen op voor de coureurs, die extreme hitte moesten trotseren. Nigel Mansell stortte zelfs in toen hij zijn Lotus over de finishlijn probeerde te duwen. Het was voor F1 reden genoeg om daarna niet meer terug te keren. Wel vond de F1 haar weg wel weer terug naar Texas, al vindt de race nu plaats in oktober of november om te voorkomen dat er weer in extreme hitte gereden moet worden.

In Italië ligt - of eerder lag - ook een circuit dat maar één F1-race organiseerde: het roemruchte Pescara. Het is tot de dag van vandaag het langste circuit ooit dat F1 mocht verwelkomen, met een lengte van 25,801 kilometer. Het was een circuit dat gevormd werd door openbare wegen. Het slingerde zich een weg door heuvelachtige secties, wat het circuit ook meteen zo uitdagend maakte. Bovendien waren er twee rechte stukken van ruim vijf kilometer lang. Ter vergelijking: in Las Vegas scheuren de coureurs zo'n twee kilometer over de beroemde Strip. Pescara kreeg al snel een negatieve naam vanwege de situatie rond de baan en Enzo Ferrari besloot om zijn auto's niet naar het circuit te sturen uit veiligheidszorgen voor zijn coureurs.

Las Vegas staat ook op deze lijst. In 1981 en 1982 werd er ook al in de neonverlichte stad geracet, maar dat gebeurde op de parkeerplaats van Caesars Palace - tevens naamgever van de Grand Prix. Het Las Vegas Strip Circuit is de nieuwste toevoeging aan de F1-kalender en het is de bedoeling dat deze race tot en met 2025 op de kalender blijft staan, al heeft de F1 zelf al meermaals aangegeven dat het er graag langer blijft.

Circuits met het minste aantal F1-races:

Circuit Land Jaar Totaal Ain-diab Circuit Marokko 1958 1 AVUS Duitsland 1959 1 Fair Park, Dallas Verenigde Staten 1984 1 Donington Park Verenigd Koninkrijk 1993 1 Las Vegas Strip Circuit Verenigde Staten 2023 1 Circuit de la Sarthe Frankrijk 1967 1 Monsanto Park Circuit Portugal 1959 1 Mugello Italië 2020 1 Pescara Italië 1957 1 Riverside International Raceway Verenigde Staten 1960 1 Sebring International Raceway Verenigde Staten 1959 1 Zeltweg Air Base Oostenrijk 1964 1