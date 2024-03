Welk F1-team heeft ten opzichte van 2023 de grootste stap gezet?

We hebben dezelfde regels als in 2023 en dat zorgt voor heel wat overeenkomsten met vorig Formule 1-seizoen. Red Bull Racing domineert, Ferrari is daarachter vooral snel in de kwalificatie en de volgorde daarachter wisselt continue strijd om de punten is ongemeen spannend. McLaren, Mercedes en Aston Martin zitten zo dicht bij elkaar, dat elke verbetering zomaar een paar plaatsen verschil kan maken. Maar hoe veel sneller over een rondje zijn de teams geworden ten opzichte van vorig jaar?

Tabel: Verschil in kwalificatiepace 2023 t.o.v. 2024

Tijdverschil Bahrein (afgerond op halve tienden) Tijdverschil Jeddah (afgerond op halve tienden) Red Bull -0.600 -0.800 Ferrari -0.850 -0.700 Mercedes -0.800 -0.700 McLaren -1.500 -1.200 Aston Martin -0.800 -0.800 Alpine -0.100 +0.300 Williams -1.200 -1.000 RB -1.300 -1.400 Haas -1.000 -0.400 Sauber -0.700 -0.300

Het is uiteraard niet de perfecte vergelijkingsmethode, maar voor nu nemen we dit als maatstaf. Als we dan naar de resultaten kijken, dan valt direct de naam van Alpine op. De Franse renstal is het enige team dat in Jeddah langzamer was dan vorig seizoen. De top van Alpine wijst als reden vooral naar de late switch van concept, maar het is voor de formatie uit Enstone wel een keihard feit dat het nauwelijks een stap heeft gezet.

Aan de andere kant van het spectrum staan McLaren en RB. Beide teams hebben duidelijk een grote stap gezet en zijn de twee die het meest verbeterd zijn. McLaren heeft het grootste deel van de verbeteringen met de grote upgrades in Oostenrijk en Singapore in 2023 al doorgevoerd. Aan het einde van vorig jaar waren ze daarmee al regelmatig het tweede team.

RB heeft de stap vooral te danken aan een nieuwe vloer en een nieuwe ophanging. Deze upgrade werd eind vorig jaar al geïntroduceerd en wierp meteen zijn vruchten af. Ze zijn ook nu nog een van de snelste teams in de langzamere bochten. Het gaat echter nog helemaal niet zoals gewenst voor de Italiaanse renstal in de races, want vooral met veel brandstof aan boord komt het team veel tekort en is er te weinig grip. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo vragen sinds het begin van het seizoen al dat dit verbeterd moet worden.

Over een ronde is de RB wat sneller, maar in de race is aanhaken niet gelukt Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams heeft ook een mooie stap gezet. Het geeft de sfeer binnen de formatie uit Grove aan, waar men ervan overtuigd is dat tijdens foutloze weekenden wat te halen valt. In Jeddah en Bahrein waren die er namelijk nog niet en vooral in Jeddah kwamen punten nog aardig dichtbij.

Sauber is daarentegen teleurstellend aan het seizoen gestart. Ja, het heeft wat rondetijd gevonden, maar gezien de grotere stappen van de concurrentie vertaalt dat zich nog niet in resultaten. Het laat zien dat de stap in het grotere geheel gezien moet worden.

Ferrari zet stap in race pace, wat is er bij Mercedes aan de hand?

Als we naar de snelheid over een ronde kijken, dan zien we dat de stappen die Ferrari, Red Bull en Mercedes gezet hebben nagenoeg gelijk zijn. Toch is het ook interessant om eens te kijken naar wat Ferrari en Mercedes in de race laten zien, want dat was waar zij vorig jaar tekort in schoten. Voor deze teams lag de focus voor de ontwikkeling van de nieuwe auto vooral op het verbeteren van de race pace.

Ferrari lijkt de grootste stap te zetten. De SF-24 is een stabielere auto en in de long runs betaalt dat zich uit. Achter de dominante Red Bulls hebben Carlos Sainz en Charles Leclerc al een podiumplaats gescoord. Wat de Italiaanse burger ook moed geeft, is dat de auto ook op verschillende circuits goed voor de dag komt. Bahrein en Jeddah zijn twee compleet andere circuits en op beide banen zag het op race pace er goed uit.

Mercedes heeft ook een iets stabielere auto gebouwd, maar in Jeddah speelde een vervelend euvel weer op. De W15 begon op het hobbelige asfalt weer flink te stuiteren, iets waar de Duitsers maar al te gewend aan zijn geraakt. Door het stuiteren was het lastig om snel door de snelle bochten te gaan. Dat zorgde voor problemen in de race en in de kwalificatie, want de resultaten vielen tegen.

F1 lijkt twee losse kampioenschappen te hebben

Vorig seizoen bevond Alpine zich regelmatig in niemandsland, maar nu zij weg zijn gevallen is het gat tussen de top-vijf en de rest van het veld gigantisch. Onder andere Williams-coureur Alexander Albon denkt dat normaal gesproken Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin alle punten scoren.

Het lijkt erop dat de slagvolgorde niet heel snel verandert. Haas was tijdens de long runs in de trainingen nog aardig in de buurt van de Aston Martin's, maar in de race bleek laatstgenoemde team nog wat meer in het vat te hebben. Tegelijkertijd weten we ook nog niet wat de pure pace van Williams, RB en Sauber is. In Jeddah hield Kevin Magnussen - niet altijd volgens het boekje - de concurrentie ronden lang op en het is best lastig om in te schatten hoe ver zij achter de top-vijf staan.

Albert Park gaat komend weekend al wat antwoorden geven, maar ook dat is een enorm 'eigen' circuit. De meeste teams kijken daarom vooral uit naar Suzuka. Dat wordt volgens hen het eerste meetpunt om te zien waar ze echt staan. De hoge, medium en langzame bochten wisselen elkaar in Japan af, waar ook lange rechte stukken zijn. Ferrari-ingenieur Jock Clear denkt ook dat daar de echte volgorde kan worden opgemaakt. "Ik denk dat met de kalender die we dit jaar hebben, we na vier races pas weten hoe het ervoor staat. Japan zit daar tussen en dat is echt een circuit waar we kunnen meten. We gaan daar heel veel zien", erkent de Engelsman.