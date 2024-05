Het was een opmerkelijk tafereel in de paddock na afloop van de race: Christian Horner en Max Verstappen die binnen afzienbare tijd exact het tegenovergestelde zeiden over vermeende vloerschade aan de RB20 van de Nederlander. Horner liet tijdens zijn mediasessie in de Red Bull-hospitality aan onder meer Motorsport.com weten: "We hadden het hele weekend geen geweldige balans in de auto, maar rond ronde 20 heeft Max dat plastic paaltje in bocht 15 geraakt. Dat moment heeft behoorlijke schade aan de onderkant van zijn vloer opgeleverd. We moeten nog uitzoeken hoeveel het ons precies heeft gekost, maar het ging om best veel schade. Tot dat moment leek de snelheid nog wel voldoende. Hij liep niet ver weg, maar had wel een gaatje ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris."

Gevraagd hoe groot de schade precies was, vervolgt Horner: "Het was een aanzienlijk stuk aan de linker achterkant van de vloer. Daar miste een deel en bovendien was de vloer nogal aan het flexen. Het heeft zeker niet geholpen." De Red Bull-teambaas legt uit dat Verstappen met name in sector 1 tijd verloor, zoals tijdens de race ook aan de live timing te zien was. "Hij verloor iedere ronde tweeënhalve tienden in de eerste bocht. In hoeverre dat door die schade kwam, moeten we nog bekijken. Maar als je de foto's van de vloer bekijkt, dan is duidelijk dat de vloer niet zo is ontworpen."

Verstappen in persconferentie nog niet op de hoogte

Opvallend was dat Verstappen niet veel later tijdens de persconferentie het tegenovergestelde verkondigde: "Ik vond dat paaltje daar niet mooi, dus dat heb ik maar weggehaald. Daarmee heb ik ook meteen de kracht van onze voorvleugel getest. Het was een goede crashtest, maar verder had ik geen schade. Het paaltje was in ieder geval weg, waardoor het voor iedereen opgelost was." Als Motorsport.com hem daarna de woorden van Horner voorlegt, houdt de wereldkampioen eerst nog voet bij stuk: "Ik voelde niets anders, dus ik weet het niet. Misschien was er al iets beschadigd vanaf het begin, maar niet dat ik weet. Ik raakte dat ding en daarna bleef mijn snelheid ongeveer hetzelfde, dus ik heb geen idee of er al iets beschadigd was."

Enkele uren later is het verhaal van Verstappen anders in het persbericht van Red Bull, meer in lijn met Horner en met de logische vervolgvraag uit de persconferentie. "Toen we de auto weer bij de pitbox hadden, kwamen we erachter dat de vloer beschadigd was. Er zat een gat in de vloer en dat zou kunnen komen door het raken van dat paaltje." De verklaring voor de herziene uitspraken is volgens Red Bull dat Verstappen nog niet op de hoogte was toen hij in de persconferentie zat. Volgens een woordvoerder van het team koppelde hij het slechte gevoel van de laatste stint aan de harde banden, terwijl het in werkelijkheid ook samenhing met de beschadigde vloer. Horner had die vloerschade na zijn TV-interviews en precies voor zijn mediasessie met de schrijvende pers gezien. De teambaas had bovendien papieren geprint om het effect van de schade te duiden met enige data. Het maakt dat Verstappens antwoord in de persconferentie incorrect was en dat de juiste versie nadien in het persbericht is beland.

Niet tevreden met de balans in 'verraderlijk' Miami

Naast de vloerschade stelt Red Bull dat de afstelling van de RB20 het voorbije weekend niet helemaal naar wens is geweest. "Ik heb me het hele weekend niet heel comfortabel gevoeld met de afstelling. Op mediums ging het nog wel, maar op de harde band was het een drama", liet Verstappen optekenen. Daar moet ook weer bij aangetekend dat de vloerschade met de kennis van nu een rol kon spelen. "We hadden weinig grip en geen goede balans in langzame bochten. Ik kon niet echt op de achterkant vertrouwen en in snelle bochten had ik veel onderstuur. Met die twee problemen kun je niet echt een goede balans vinden, omdat je eigenlijk twee verschillende dingen wilt bereiken. Ik moest het doen met de grip die ik had en dat was niet veel."

Toch denkt Horner dat Verstappen met deze balans nog wel kans had gemaakt als de vloer niet beschadigd was geraakt: "We hadden zeker geen 25 seconden voorsprong vandaag, maar ik denk dat het net zoals in de sprint wel genoeg had kunnen zijn. Dit is gewoon een erg specifiek en verraderlijk circuit, ook als je ziet hoe de banden zich gedragen. Zelfs toen Max twee keer pole pakte en de sprintrace won, was hij niet echt tevreden met de balans. Dan is het resultaat dat we nu hebben gescoord nog best goed", sluit de teambaas positief af.

Video: De uitspraken over vloerschade, Norris' eerste zege en de GP van Miami besproken in de F1-update