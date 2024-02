Weinig zorgen over F1-toekomst bij Perez: "Weet hoe het werkt"

Na het komende Formule 1-seizoen lopen er heel wat contracten af. Ook de verbintenis van Sergio Perez bij Red Bull Racing loopt eind 2024 af, maar als het aan de Mexicaan ligt dan zijn zorgen over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport nergens voor nodig. "Ik zit al zo lang in deze business, als ik eerlijk ben, maak ik me er een stuk minder druk om", aldus de coureur die aan zijn vierde jaar bij zijn huidige werkgever begint.

Doordat veel coureurs een aflopend contract hebben verwacht Perez dat het silly season een stuk interessanter gaat worden dan de voorgaande jaren. "Ik weet zeker dat dit jaar heel wat coureurs heel snel alles rond willen hebben, maar als ik naar mezelf kijk dan heb ik een andere aanpak. Ik ben gefocust op het rijden van een goed jaar, de rest zal voor zichzelf zorgen", legt de 34-jarige coureur tijdens de teampresentatie in Milton Keynes uit. "Zolang je op de baan presteert, dan volgt de rest. Ik maak me er dus niet druk om, dit is mijn veertiende seizoen in F1. Mijn hoofddoel is om het goed te doen op de baan."

De voorkeur van Perez is wel om bij Red Bull te blijven. "Dit is een uitstekend team en het is fantastisch om deel uit te maken van de Red Bull-familie. We gaan zien hoe de toekomst zich ontvouwt, maar nu focus ik me op de start van het seizoen", legt de meervoudig Grand Prix-winnaar uit. "In een ideaal scenario blijf ik nog een aantal seizoenen hier."

Perez: Overstap Hamilton interessant

Het silly season is al vroeg in gang geschoten nadat bekend werd dat Lewis Hamilton na succesvolle jaren Mercedes inruilt voor Ferrari. Perez had de transfer niet aan zien komen en is ook benieuwd of het Hamilton het gewenste succes brengt. "Het was wel interessant! Het gaat als buitenstaander ook interessant zijn hoe de dynamiek wordt. Er is een coureur die naar een ander team overstapt en we weten allemaal dat teams heel graag data van de concurrentie willen hebben", vertelt de Red Bull-coureur. "Lewis heeft lang daar [bij Mercedes] gezeten en gaat veel kennis meenemen naar het nieuwe team. Dus het gaat heel interessant worden hoe de dynamiek gaat worden."