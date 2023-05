Aston Martin-coureurs: “Heel vies buiten ideale lijn in Miami”

Het Miami International Autodrome is voor de tweede editie van de Grand Prix van Miami voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daar is Fernando Alonso op zich positief over. “Het was oké. Vorig jaar raakte het asfalt natuurlijk beschadigd, maar dit jaar lijkt het tenminste nog heel na de vrijdag. Dat is goed nieuws”, reageerde de tweevoudig wereldkampioen, die de dag afsloot op P5 in de tijdenlijst op ruim 0,7 seconde van snelste man Max Verstappen, tegenover onder meer Motorsport.com.

Toch noemde Alonso ook een negatief punt. “Helaas rijden hier geen andere kampioenschappen, zoals de Formule 2 of de Formule 3. En dus rijden wij de racelijn schoon. Buiten de ideale lijn is het heel vies, wat zondag tot weinig inhaalacties zal leiden. Er is namelijk maar één krappe lijn, maar het is niet anders”, aldus Alonso. Zijn teamgenoot Lance Stroll, achtste in beide vrije trainingen, is het daarmee eens. “Het wordt niet eenvoudig om van de lijn af te wijken en aan de binnenkant te duiken om in te halen. Het is daar heel slipperig”, sprak de Canadees.

Alonso weet derhalve dat een goede kwalificatie belangrijk wordt. “Het zou leuk zijn om vooraan te staan, maar we zullen zien wat we zaterdag kunnen. Normaal gesproken is de zondag ons sterke punt, met de race pace en zonder fouten. We zullen zien of we veel punten kunnen pakken”, besloot Alonso. Zijn Aston Martin-collega Stroll heeft er in elk geval vertrouwen in: “Ik voelde me best goed in de tweede training. We hebben een goed tempo en misschien gaat het zondag regenen, wat voor verschuivingen kan zorgen.”

