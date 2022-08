Wegen Schumacher en Ferrari scheiden na afloop F1-seizoen 2022

Sinds 2019 is Mick Schumacher aan Ferrari verbonden als lid van de Ferrari Driver Academy, maar dat contract loopt aan het einde van het jaar af en wordt niet nogmaals verlengd. Dat betekent dat de Duitser volgend jaar niet meer gesteund wordt door Ferrari en dat hij vrij van verbintenissen kan zoeken naar een F1-zitje voor 2023. De verwachting is namelijk dat hij na twee jaar in dienst van Haas F1 Team plaats moet maken bij het Amerikaanse team, waar Antonio Giovinazzi momenteel de favoriet is om terug te keren en teamgenoot van Kevin Magnussen te worden.

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Schumacher wél ligt. Onder meer Williams en Alpine hebben nog een plekje vrij, waarbij goede vriend Esteban Ocon hem bij het laatstgenoemde team heeft aanbevolen als teamgenoot voor 2023. Ook is hij al gelinkt aan een zitje bij AlphaTauri, maar inmiddels lijkt Colton Herta de favoriet om daar in te stappen als er een plaatsje vrij komt. Zo is er dus een kans dat Schumacher in de komende dagen misgrijpt op de rijdersmarkt, wat weer tot gevolg heeft dat er geen enkele Duitser op de startgrid staat in 2023. Dat kan overigens nog veranderen als Alpine ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten van Nico Hülkenberg.

Komende jaren geen plek in F1-team Ferrari

Zoals gezegd werd Schumacher in 2019 aangetrokken door de Ferrari Driver Academy, nadat hij een jaar eerder de titel in het Europees Formule 3 won. In april van dat jaar mocht hij plaatsnemen in de SF90 voor een F1-test in Bahrein, om een dag later voor Alfa Romeo te testen. Ook racete hij in 2019 en 2020 met steun van Ferrari voor Prema in de Formule 2, waar hij in 2020 de titel won. Dat was voldoende om op voorspraak van Ferrari een F1-zitje te bemachtigen bij Haas F1, waar hij nu bezig is aan zijn tweede seizoen. Na een moeilijk debuutjaar in een ondermaats presterende auto en een moeilijke eerste fase van 2022, heeft Schumacher zich voor de zomerstop herpakt door in Groot-Brittannië en Oostenrijk punten te scoren.

Schumacher werd ooit gezien als toekomstig fabriekscoureur van Ferrari in de Formule 1, maar in de komende tijd zijn daar geen openingen voor de Duitser. Charles Leclerc en Carlos Sainz beschikken allebei over meerjarige overeenkomsten en zijn de komende jaren dus nog het rijdersduo van de Scuderia.

