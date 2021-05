Na een jaartje afwezigheid keert de Grand Prix van Monaco dit weekend weer terug op de Formule 1-kalender. Zoals altijd begint de actie op de baan er al op donderdag met de eerste twee vrije trainingen, waarna er na een dagje ‘rust’ op zaterdag en zondag gekwalificeerd en geracet zal gaan worden. Gaan de weergoden in het ministaatje nog een rol van betekenis spelen? We vroegen het onze weerpartner Weerplaza.nl.

Weersverwachting Monte Carlo - Grand Prix van Monaco

Zoals het de Cote d’Azur betaamt kan er dit weekend in Monaco volop worden genoten van prima weersomstandigheden. Het zonnetje zet de pittoreske straatjes en boulevards langs de Middellandse Zee namelijk extra in het zonnetje. De vrije trainingen op donderdag en de race op zondag verlopen zeer waarschijnlijk droog met volop zon. Monte-Carlo wordt de komende dagen getrakteerd op rustig weer. Het blijft droog en de zon schijnt vaak uitbundig, afgewisseld met wat stapelwolken. Wel blijft het voor Monaco-begrippen redelijk fris met temperaturen rond de 20 graden.

Op zaterdag – de dag van de altijd belangrijke kwalificatie in Monaco – is er kans op een enkele bui. Een al te grote rol van betekenis gaat dit echter niet spelen. De neerslaghoeveelheden zijn namelijk beperkt. Tijdens de race op zondagmiddag keert het stralend zonnige weer terug en zal het asfalt in het ministaatje droog blijven. De temperatuur zal ook in het weekend rond de 20 graden blijven schommelen.

Sluiten we af met een kleine waarschuwing voor de 7500 toeschouwers langs de baan en de rich & famous die vooral in de haven willen flaneren: er wordt dit weekend in Monaco zonkracht 8 verwacht, waardoor de huid al binnen een kwartier kan verbranden. Voor een goedgebruind stel benen luidt goed smeren dan ook het devies!

Sfeerbeeld jachthaven Foto: Steven Tee / Motorsport Images