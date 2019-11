Weersverwachting voor de F1 Grand Prix van Brazilië

Iedere Formule 1-fan herinnert zich nog de fenomenale inhaalrace van Max Verstappen in 2016. Op een drijfnat Interlagos sneed de jongeling als een warm mes door de boter. Afgelopen jaar liet de Nederlander zien ook op een droog circuit mee te kunnen doen om de overwinning. Wat mogen we dit jaar verwachten van de weersomstandigheden tijdens de Grand Prix van Brazilië?

Onze partner weerplaza.nl vertelt: “Op het Autódromo José Carlos Pace wordt dit weekend redelijk droog weer verwacht. Vrijdag is er in het eerste deel van de dag nog wel kans op buien. Onweer is ook niet geheel uitgesloten.”

In het weekend lijkt het vooral droog te blijven: “Zaterdag kan er in de ochtend nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het waarschijnlijk droog. Zondag blijft het zeer waarschijnlijk droog en zijn er perioden met zon. De temperatuur ligt vrijdag rond 21 graden 's middags. Zaterdag en zondag wordt het in de middag wel een paar graden warmer, rond 25 graden, zondag mogelijk nog iets warmer.”