Weersverwachting GP België: Regenachtig raceweekend in Ardennen

Na een zonnige en droge race in Hongarije is de blik dit weekend gericht op België. Op het circuit van Spa Francorchamps wordt de GP van België verreden en het weerbeeld kan wel eens een belangrijke parameter zijn. Er wordt op elke dag regen verwacht en de regenbanden komen goed van pas.

De Grand Prix van België is niet een normaal raceweekend met vrije trainingen, een kwalificatie en een race, maar een sprintweekend. Er wordt slechts één vrije training verreden en wel op vrijdag aan het begin van de middag. Vervolgens is er vrijdagmiddag om 17.00 uur de kwalificatie voor de race van zondag. De race is zondagmiddag om 15.00 uur. Zaterdag wordt er rond het middaguur gekwalificeerd voor de sprintrace later op zaterdag. De sprintrace is vervolgens om 16.30 uur.

Grote kans op regen

Het weerbeeld ziet er zowel vrijdag als in het weekend bewolkt uit en er valt regelmatig regen. Zoals de weerkaarten er nu voor liggen regent het tijdens de enige vrije training op vrijdag. Deze regen trekt in de loop van de middag naar het noordoosten weg en tijdens de kwalificatie om 17.00 uur is het waarschijnlijk droog en breekt de zon door. De temperatuur loopt op naar ongeveer 21 graden.

Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag is de kans op buien opnieuw groot. Dat is ook het geval tijdens de sprintrace zelf. De teams zullen de regenradar goed in de gaten houden, want mogelijk trekken de buien om het circuit heen en breekt de zon af en toe door. De temperatuur stijgt zaterdag naar 21 graden.

Mogelijk natte race

Ook zondag tijdens de race is de kans op buien groot. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door en kan de baan wat opdrogen. De temperatuur wordt niet veel hoger dan 18 graden en er waait een meestal matige westenwind. De regenbanden zullen dit weekend dan ook zeker van stal gehaald worden.