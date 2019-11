Weersverwachting voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi

De Grand Prix van Abu Dhabi is de enige race die begint in de late namiddag en eindigt in het donker. Tijdens de race veranderen de omstandigheden dus een beetje, al is de temperatuurschommeling door het woestijnklimaat beperkt. Het is voor de teams wel opletten voor de baantemperatuur, die een behoorlijk impact kan hebben op de banden.

De eerste en derde training beginnen bovendien rond de middag, zodat die twee sessies eigenlijk niet representatief zijn voor de rest van het weekend. "De overgang tussen dag en nacht speelt een rol. Dat is altijd de uitdaging in Abu Dhabi", legt Max Verstappen uit. "De tweede training is daarom het belangrijkst omdat die het meest representatief is voor de omstandigheden in de kwalificatie en race."

Regen hoeven we uiteraard niet te verwachten, zo stelt weerpartner Weerplaza.nl. "Voor de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi ziet het er vrij normaal uit voor deze regio. Het blijft droog en de zon schijnt uitbundig. In de schaduw op anderhalve meter hoogte is het in de middag 26 graden. De wegdektemperatuur is vele malen hoger. De wind waait matig uit noordelijke richtingen."