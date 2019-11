Weersverwachting voor de F1 Grand Prix van Mexico

Na de tyfoon op Suzuka kunnen de heren Formule 1-coureurs zich opmaken voor een rustiger weekend in Mexico-Stad. De fans hoeven niet te vrezen dat de zaterdag wederom volledig geschrapt wordt. Wel is de kans aanwezig dat er zo nu en dan een buitje over het circuit trekt.

Onze weerpartner weerplaza.nl vertelt wat we kunnen verwachten: “Vrijdag is het overwegend bewolkt, in de loop van de middag breekt de zon vaker door. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Van tijd tot tijd valt er een bui, mogelijk met een klap onweer. Er staat weinig wind. Ook zaterdag is het wisselend bewolkt, er is wel wat meer ruimte voor de zon ten opzichte van vrijdag. Opnieuw staat er weinig wind en vallen er buien, mogelijk met onweer. De maxima liggen rond de 20 graden.”

Het valt niet uit te sluiten dat we op zondagavond Nederlandse tijd een regenrace voorgeschoteld krijgen: “Zondagochtend schijnt de zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en vallen er (onweers)buien. Bij een zwakke wind liggen maxima dan wederom rond de 20 graden.”

Een rondje onboard over het Autodromo Hermanos Rodriguez: