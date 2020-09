Weerbericht voor de Formule 1 Grand Prix van Italië

De gehoopte en verwachtte regen bleef op Spa-Francorchamps uit, waardoor de kwalificatie en de race uitmondden in een voorspelbaar schouwspel. Aankomend weekend is de Formule 1-bubbel te gast op de legendarische Autodromo Nazionale di Monza. De hogesnelheidstempel is zeer geliefd bij de coureurs en teams, al zal de sfeer dit jaar door de noodgedwongen afwezigheid van de tifosi heel anders zijn.

De grote vraag is in hoeverre het weer een rol van betekenis gaat spelen in het doorgaans zeer zonnige oord. Onze weerpartner Weerplaza.nl komt met het verlossende antwoord: “Vrijdag en zaterdag is het flink zonnig in Monza. De temperatuur ligt rond 28 graden, maar bij weinig wind kan de asfalttemperatuur flink oplopen, zeker tijdens de middagsessies.”

“Zondag begint het weer een beetje te veranderen. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken terwijl de temperatuur oploopt naar waarden rond 27 graden. Enkele van deze stapelwolken kunnen later in de middag uitgroeien tot een regen- of onweersbui in Noord-Italië. Een ontstane bui kan overigens gelijk een zwaar exemplaar zijn. De kans dat een bui precies boven het circuit ontstaat of over het circuit trekt, is echter klein.”