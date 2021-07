Na een weekje zonder Formule 1-race gaat het seizoen komend weekend weer verder met de Grand Prix van Hongarije. De race wordt verreden op de Hungaroring in Mogyoród, net buiten de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Vrijdag staan de eerste vrije trainingen op de planning en deze verlopen zeer waarschijnlijk droog en vrij zonnig. Met ruim 30 graden op de thermometer is het ronduit heet. De temperatuur van het wegdek loopt in de volle zon behoorlijk op en dit beïnvloedt de slijtage van de banden.

Toenemende wisselvalligheid op de Hungaroring

Zaterdagmiddag is het tijd voor de laatste vrije training die wordt gevolgd door de kwalificatie. In tegenstelling tot de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt deze keer geen sprintrace verreden. De gebruikelijke kwalificatie op zaterdagmiddag maakt uit wie zondag op pole-position uit de startblokken mag schieten. Na een overwegend droge vrijdag neemt tijdens het weekend de kans op buien toe. De temperatuur valt een paar graden lager uit, maar met maxima rond 30 graden is het alsnog zeer warm. Door de toenemende buienkans voelt het broeierig aan en het is zweten geblazen voor iedereen langs de baan.

Zondag is de kans op buien het grootst en vooral in de middag kunnen stapelwolken boven Centraal-Europa uitgroeien tot enkele pittige buien. Of de buien precies over het circuit trekken is nog de vraag, maar mocht dit wel gebeuren kan de weersomslag misschien ook het klassement opschudden. Vorig jaar startte de race op een vochtige baan. Max Verstappen ging op weg naar de grid van de baan en zijn monteurs moesten flink aan de bak om de Red Bull tijdig op te lappen.

Voor de fans op de volle tribunes van de Hungaroring komt niet alleen een paraplu of regenponcho goed van pas, maar ook zonnebrandcrème of een petje. Tijdens zonnige en droge perioden wordt namelijk zonkracht 7 tot 8 bereikt en zonder bescherming kan de huid al binnen tien minuten verbranden.