Weerbericht F1 Grand Prix van België: Grote kans op regen

De vooruitzichten voor de Formule 1 Grand Prix van België zijn grijs en nat. De 75.000 toeschouwers die dagelijks aanwezig mogen zijn doen er goed aan om een poncho en een jas of trui mee te nemen. De zonnebrandcrème kan thuisblijven. Het natte weer levert waarschijnlijk wel extra spektakel op het circuit van Spa-Francorchamps.

Weersverwachting trainingen en kwalificatie Spa

Vrijdag tijdens de vrije trainingen regent het zeker niet de hele tijd. De kans op buien is wel groot. Zelfs al zouden de buien niet tijdens de trainingen overtrekken, dan nog is de kans op een nat wegdek aanzienlijk. Er staat slechts een zwakke tot matige noordenwind en dikke bewolking heeft de overhand. Het circuit zal dan ook niet snel opdrogen. Het wordt slechts 14 graden en tijdens regen is het nog frisser. Publiek doet er goed aan om warme en regenbestendige kleding aan te trekken.

Zaterdag tijdens de derde vrije training en de kwalificatie is het weerbeeld vergelijkbaar. Dat betekent dat de regenbanden waarschijnlijk weer nodig zijn. De bewolking overheerst en er is kans op buien. De meeste buien trekken waarschijnlijk vooral in de ochtend over de Ardennen, maar of het echt droog wordt in de middag is nog onzeker. Het wordt maximaal 16 graden en er staat een matige noordenwind.

Grote kans op buien tijdens Grand Prix van België

Ook zondag tijdens de race is de kans op neerslag groot. Er is echter nog wel onzekerheid in de verwachting. Verschillende computerberekeningen tonen een kletsnatte zondag in de weerkaarten, maar er zijn ook scenario’s waarin de meeste neerslag oostelijker, in de Duitse Eifel, valt.

Hoe dan ook is de kans op buien ook in Spa groot, maar hoeveel er valt is nog onzeker. Opnieuw wordt het bij droog weer een graad of 16 en is het tijdens regen een aantal graden frisser. De wind is matig uit het noorden en zal op de race geen invloed hebben.

Regenradar België