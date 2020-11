Weerbericht F1 GP van Turkije: Droog maar niet echt warm

De strijd om de Formule 1-kroon is al geruime tijd niet echt spannend meer te noemen. Mercedes domineert, de concurrentie moet het doen met kruimels. Uitdager Max Verstappen heeft de wereldtitel maanden geleden al uit zijn hoofd gezet. Lewis Hamilton kan aankomend weekend in Turkije het lange tijd onaantastbaar geachte record van Michael Schumacher evenaren. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat het zo ver is.

De volledige berekening: Hoe kan Hamilton tijdens de Turkse GP wereldkampioen worden?

De GP van Turkije staat voor het eerst sinds 2011 weer op het programma. De promotor van Istanbul Park sloot een eenjarige deal nadat diverse circuits op de kalender door de coronapandemie geen race konden organiseren. De snelle baan, in het verleden door de coureurs vaak bekritiseerd vanwege de vele hobbels, hoopt de komende jaren vaker op de kalender te kunnen prijken. Vooralsnog blijft het bij een eenmalige rentree.

Volgens de huidige voorspellingen hoeven de rijders zich niet al te druk te maken over de weersomstandigheden. Het lijkt droog te blijven, al zal het lastig worden om de Pirelli-banden op optimale temperatuur te brengen. Onze weerpartner Weerplaza.nl vertelt: “Warm wordt het niet dit raceweekend. Er trekken ook met enige regelmaat wolkenvelden die de zon vaak afschermen over het circuitpark. Donderdag en vrijdag blijft het zo goed als overal droog en eigenlijk verwachten we ook dat het weekend zo goed als droog verloopt. Zaterdag en zondag laten de weermodellen tijdens de kwalificatie en race een regenkans van zo'n 20-30 procent zien. Toch wel iets om in de gaten te houden en de komende dagen moet blijken hoe het zich ontwikkelt. De temperatuur ligt de komende dagen tussen 13 en 15 graden. Niet echt warm maar het is ook al ver in november. De wind speelt niet echt een rol van betekenis en is meestal noord of noordoost en matig.”