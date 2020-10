Weerbericht F1 GP van Emilia-Romagna: Heerlijk raceweer

De herfst is in Nederland in volle gang. Zuidelijker is het regelmatig nog goed toeven. Dat is ook het geval in de regio Emilia-Romagna, waar het circuit van Imola gelegen is. De Formule 1-coureurs werken daar aankomend weekend de dertiende Grand Prix van het seizoen 2020 af. Na een jarenlange afwezigheid staat het iconische Autodromo Enzo e Dino Ferrari weer op de kalender. Belangrijker is echter het aangepaste tijdschema. Vanwege de lange reis vanuit Portimao en het beperkte aantal geluidsdagen wordt het raceweekend in slechts twee dagen tijd afgewerkt. Op vrijdag blijft de actie beperkt tot de persconferenties, waarna op zaterdagochtend een vrije training van anderhalf uur gepland staat. In de middag volgt direct de kwalificatie.

Wisselende weersomstandigheden zou het voor de coureurs nog lastiger maken om de juiste afstelling te vinden, maar daar lijken ze niet bang voor te hoeven zijn. We vroegen onze weerpartner weerplaza.nl om de verwachting voor de Grand Prix van Emilia-Romagna: “Het ziet er mooi uit in de Italiaanse provincie Bologna. Heerlijk raceweer. Er staat zaterdag amper wind en de zon schijnt geregeld. Op zondag zijn er meer wolkenvelden maar het blijft droog. De temperatuur stijgt in de middag op beide naar een graad of 17.” Kortom: uitstekende omstandigheden voor een lekker raceweekend.