Weerbericht tweede F1-test Bahrein: Opnieuw warm en zonnig
De Formule 1 is deze week weer terug in Bahrein voor de tweede week van de wintertest. Kunnen de teams hun runs afwerken onder een stralende zon? We vroegen het weerpartner Weeronline.
Foto door: Peter Fox
Voor de tweede achtereenvolgende week worden de nieuwe Formule 1-auto's getest. Ook nu zijn de coureurs in Bahrein en net als vorige week ziet het weerbeeld er droog en zonnig uit.
Van 18 tot en met 20 februari wordt in Bahrein de tweede en afsluitende wintertestweek afgewerkt nadat er eerder ook al een shakedown in Barcelona was.
De testdagen zijn dagelijks van 08.00 uur tot 17.00 uur Nederlandse tijd - in Bahrein van 10.00 uur tot 19.00 uur - en in tegenstelling tot eerdere tests zijn deze dagen openbaar en worden deze volledig live uitgezonden.
Droog en zonnig
Net als vorige week zijn de weersomstandigheden uitstekend. Vaak is het in Bahrein erg heet, maar in deze tijd van het jaar is het best aangenaam. De zon schijnt alle dagen flink en de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 17 tot 19 graden. De wind waait uit richtingen tussen noordoost en zuidoost en is zwak tot matig van kracht.
Net als vorige week zal de lucht niet helemaal staalblauw zijn vanwege woestijnstof in de lucht. De coureurs zullen er geen last van hebben, want het stof blijft in de lucht en zal niet op aarde slaan. Wel levert dit kleurrijke zonsopkomsten en ondergangen op.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?
Weerbericht tweede F1-test Bahrein: Opnieuw warm en zonnig
Het oordeel van F1-coureurs over 2026-auto's na eerste testweek Bahrein
Max Verstappen donderdag in actie in tweede F1-wintertest Bahrein
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties