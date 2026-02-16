Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein II

Weerbericht tweede F1-test Bahrein: Opnieuw warm en zonnig

De Formule 1 is deze week weer terug in Bahrein voor de tweede week van de wintertest. Kunnen de teams hun runs afwerken onder een stralende zon? We vroegen het weerpartner Weeronline.

Weeronline
Bewerkt:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto door: Peter Fox

Voor de tweede achtereenvolgende week worden de nieuwe Formule 1-auto's getest. Ook nu zijn de coureurs in Bahrein en net als vorige week ziet het weerbeeld er droog en zonnig uit.

Van 18 tot en met 20 februari wordt in Bahrein de tweede en afsluitende wintertestweek afgewerkt nadat er eerder ook al een shakedown in Barcelona was.

De testdagen zijn dagelijks van 08.00 uur tot 17.00 uur Nederlandse tijd - in Bahrein van 10.00 uur tot 19.00 uur - en in tegenstelling tot eerdere tests zijn deze dagen openbaar en worden deze volledig live uitgezonden.

Droog en zonnig

Net als vorige week zijn de weersomstandigheden uitstekend. Vaak is het in Bahrein erg heet, maar in deze tijd van het jaar is het best aangenaam. De zon schijnt alle dagen flink en de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar 17 tot 19 graden. De wind waait uit richtingen tussen noordoost en zuidoost en is zwak tot matig van kracht.

Net als vorige week zal de lucht niet helemaal staalblauw zijn vanwege woestijnstof in de lucht. De coureurs zullen er geen last van hebben, want het stof blijft in de lucht en zal niet op aarde slaan. Wel levert dit kleurrijke zonsopkomsten en ondergangen op.

Weeronline Formule 1 3daagse Bahrein-260216

