Weerbericht Spielberg: Regen op vrijdag, zomers op zondag

De zomer is goed en wel begonnen in Europa, maar dat reflecteert dit weekend niet echt op de omstandigheden op de Red Bull Ring. Dat laat weerpartner Weerplaza.nl weten. “Zoals het er nu naar uitziet kunnen er verspreid over de regio buien vallen, maar de kans op een race op een natte baan is klein.” Het weer in de Knittelfeld-regio heeft door de ligging in de bergen een onvoorspelbaar karakter, maar op basis van de hogedrukgebieden kan er een aardige verwachting geschetst worden.

Vooral op vrijdag, de dag van de vrije trainingen, moet er rekening gehouden worden met regen. “Er is een zwak hogedrukgebied boven Frankrijk en Duitsland en een depressie bevindt zich in de regio van Lombardije. Daartussen is er in Oostenrijk een overwegend noordelijke stroming. Met name de depressie boven Lombardije is van grote invloed op het weer op de Red Bull Ring”, aldus Weerplaza.nl. “Vrijdag zijn er behoorlijk wat buien. Door de depressie bij Lombardije is het wisselend bewolkt. De temperatuur blijft onder deze buien hangen rond een graad of 17. In de middag, bij de tweede vrije training, houdt de buienkans aan. Er is meer bewolking en er komt zelfs een kleine kans op onweer. Waar de baan in de ochtend nog de kans had om door de zon wat droger te worden is dit in de middag, door de toegenomen bewolking, lastiger.”

Naar verwachting krijgen de coureurs op zaterdag en zondag minder last van de dreigende regen. “In de loop van zaterdag beweegt de depressie zich wat meer naar het zuiden en zorgt ervoor dat de buien rond het circuit afnemen. Er komt een hogedrukgebied boven Oostenrijk te liggen waardoor de er weinig wind is. Hoe later het is des te lager de kans op buien. Zeker met de zon, die er in de middag bij komt, lijkt een late kwalificatieronde dus gunstiger voor een droog parcours.”

Voor zondag wordt rustig weer verwacht, de omstandigheden voor de race worden ideaal. “Zondag heeft het hogedrukgebied zich definitief boven Oostenrijk verplaatst. Hierdoor is er weinig wind en met de droge lucht zijn er maar weinig wolken. Het blijft hierbij droog en de temperatuur kan lekker oplopen: Het wordt 24 graden.”