Weerbericht: Groot contrast tijdens de Britse F1 Grand Prix

De zomerse omstandigheden van donderdag en vrijdag die we momenteel in Nederland hebben, zijn ook in Silverstone zichtbaar. Vooral op donderdag en vrijdag is het tropisch op Silverstone, laat onze weerpartner Weerplaza.nl weten. “Donderdag ligt het maximum zo rond de 25 graden, maar vrijdag kan het wel 30 graden worden.”

Dat blijft echter niet zo. Op zaterdag, de dag van de kwalificatie in de Formule 1, slaat het weer om en zien we het herkenbare en grijze weer terug. “Het weer slaat dit weekend om in Silverstone, neerslag wordt vooralsnog niet verwacht, maar de temperaturen schieten flink onderuit. Zaterdag wordt het zo’n 22 graden.”

Weersverwachting F1 Grand Prix van Groot-Brittannië

De Britse Grand Prix werd de afgelopen jaren meermaals in natte omstandigheden verreden, maar dat zit er in het eerste van twee raceweekenden op Silverstone niet in. Op de dag van de race blijft het opnieuw grijs, maar de regen blijft weg: “Ook dan is er veel bewolking en wordt het niet warmer dan 20 graden. Het weer lijkt dit weekend niet echt een spelbreker te worden.”