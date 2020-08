Weerbericht: Tropische temperaturen voor Spaanse Grand Prix

Afgelopen weekend speelde het weer een forse rol tijdens de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. De relatief hoge temperaturen zorgden ervoor dat de race een slijtageslag werd voor de banden. Max Verstappen ging daar het beste mee om en pakte zodoende zijn eerste zege van het seizoen. Komend weekend worden er wederom hoge temperaturen verwacht als de Formule 1 een bezoekje brengt aan Barcelona voor de Grand Prix van Spanje, laat onze weerpartner Weerplaza.nl desgevraagd weten.

“Het raceweekend in Spanje levert zonnig en rustig weer op. Met name op vrijdag en zaterdag ligt het circuit er zonovergoten bij en staat er een rustig briesje. De temperatuur stijgt naar 29 tot 32 graden en het asfalt zal ook goed heet zijn; rond 50 graden.” Dat zijn vergelijkbare temperaturen met afgelopen weekend op Silverstone, toen de banden het zwaar te verduren kregen. Dat staat nabij Barcelona dus ook weer te gebeuren, hoewel bandenleverancier Pirelli nu wel de drie hardste compounds geselecteerd heeft.

Regen lijkt komend weekend geen rol te gaan spelen tijdens de Spaanse Grand Prix, maar een bui kan niet volledig uitgesloten worden. “Op de racedag is het ook vrij zonnig, maar de lucht wordt wel vochtiger. In de bergen ten noorden van Barcelona gaan buien ontstaan, maar of zo'n bui ook het circuit weet te bereiken is zeer de vraag. In de afgelopen jaren bleven de buien meestal dreigend aanwezig, maar de coureurs hadden pas last van de regen bij het opruimen van de spullen. Dit jaar weer? Of komt er toch een bui al eerder het circuit? Het wordt in ieder geval flink warm: 28 tot 31 graden.”