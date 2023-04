Weerbericht GP Australië: Aangenaam herfstweer voor het weekend

De derde race van het seizoen staat dit weekend op de planning in het Australische Melbourne. De zomer is daar nu net voorbij en het lijkt erop dat het weer dit weekend heel vriendelijk is in de hoofdstad van de deelstaat Victoria. Het weer had echter wel een behoorlijke vinger in de pap tijdens de vrijdagse actie in Albert Park. De eerste vrije training verliep droog, maar de teams en coureurs werden tijdens de tweede training door de regen gehinderd in hun voorbereidingen op de kwalificatie en de race. Op zaterdag en zondag lijkt het weerbeeld anders te zijn.

De invloed van stabiel weer neemt dit weekend alleen maar toe. Zaterdag vormen zich nog voldoende stapelwolken die de zon afschermen, maar tot een bui komt het niet. De aangevoerde lucht is iets koeler en zo wijst de thermometer in de middag een graad of 17 aan. Niet heel warm, maar wel prima omstandigheden voor de coureurs voor een goede kwalificatie.

De nacht naar zondag zal helder en vrij koud verlopen. Omdat het Albert Park praktisch aan zee ligt, zal het warme zeewater in dit deel van Melbourne ervoor zorgen dat de temperatuur niet heel veel onderuit zal gaan. Toch wordt het midden op de dag slechts maximaal 19 of 20 graden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en omdat er weinig wind staat zal het in de zon een stuk warmer aanvoelen.