Weerbericht Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi

Wie aan Abu Dhabi denkt, denkt vooral aan hitte en klamme omstandigheden. Regen komt er niet al te vaak voor. Formule 1-fans hoeven zich dan ook geen illusies te maken voor het aankomende raceweekend. Net als de twee races in het nabijgelegen Bahrein zal regen geen rol van betekenis gaan spelen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

We vroegen onze weerpartner Weerplaza.nl om de weersverwachting voor aankomend weekend: ”Het weer in Abu Dhabi is de komende dagen mooi en rustig met veel zon. Op zondag volgt mogelijk iets meer bewolking vanuit het noorden, maar regen wordt de hele periode niet verwacht. De middagtemperatuur ligt dagelijks rond 25 graden, tijdens de race zondagavond (lokale tijd) zal dat een graad of 20-21 zijn. Daarbij staat een zwakke tot matige wind. Al met al dus weinig bijzonderheden.”