Weerbericht F1 Zandvoort: Warm, maar elke dag kans op buien

Na een aantal zonnige zomerdagen schakelen we precies tijdens het Grand Prix-weekend over op een wisselvallig weertype. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er kans op buien. Tot en met donderdag is het warm zomerweer met veel zonneschijn. Donderdag, mediadag in Zandvoort, is het broeierig en dit levert later op de dag enkele onweersbuien op.

Vrijdagmiddag enkele buien

Tijdens de twee vrijdagmiddagtrainingen is het 20 tot 22 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten en daarmee worden buien aangevoerd. Bij deze buien is onweer ook mogelijk. Wel zijn de onweerskansen in het binnenland aanmerkelijk groter dan vlak aan zee. In Zandvoort en omstreken is de kans op onweer vrijdagmiddag slechts zo’n 5 procent.

Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. De omstandigheden op de baan zullen hierdoor waarschijnlijk wisselend zijn. Soms nat, soms droog en soms opdrogend. Het is zeker ook mogelijk dat een training geheel droog verloopt.

Ook zaterdag zijn buien mogelijk

Met maximaal 20 graden is het zaterdag koeler dan vrijdag. Het weerbeeld is verder behoorlijk vergelijkbaar. De buienkans tijdens de derde vrije training is iets groter dan tijdens de kwalificatie (ongeveer 40 procent en 35 procent). Ook een ‘opdrogende baan’ is tijdens de kwalificatie heel goed mogelijk. De kans op onweer bij deze buien is nog iets kleiner dan vrijdag, maar helemaal uitgesloten is onweer niet.

Zondag kans op regen vrij groot

De weersverwachting voor zondag kent nog flink wat onzekerheid. Er is een kans op een vergelijkbare situatie als de twee dagen ervoor: buien met tussendoor zon. Er zijn ook weermodellen die een warmtefront vanaf het westen voor zondagavond laten zien en het hier vooruit zondagmiddag droog houden. Komt dit warmtefront echter een aantal uur eerder dan kan het ook tijdens de hele race regenen.