Weerbericht F1 GP Verenigde Staten: Zonnig en droog raceweekend

Komend weekend wordt de Grand Prix van Amerika verreden in de stad Austin, Texas. Het is daar al lange tijd droog en dat zal deze week niet anders zijn. De zon schijnt volop en daarbij worden overdag tropische temperaturen bereikt. Ook de nachten zijn met een graad of 20 ronduit warm.

Het circuit van Austin ligt in het centrale deel van de staat Texas en kent het hele jaar door een warm zeeklimaat. In de meeste maanden van het jaar kan er regen vallen, maar dat zal de komende dagen niet het geval zijn. Gebieden met bewolking en neerslag blijven op grote afstand liggen en dat betekent zonnige en zeer warme omstandigheden tijdens de Grand Prix.

Tropische hitte

Vrijdag en zaterdag schijnt de zon volop en daarbij gaan de temperaturen flink omhoog. 's Middags ligt de luchttemperatuur rond 32 graden, maar door instraling van de zon zal het vlak boven de grond nog veel warmer zijn. Datzelfde geldt uiteraard voor de temperatuur van het asfalt. Ook zondag verloopt heet met maxima tussen 31 en 32 graden, maar dan verschijnt vanuit het westen langzaam meer bewolking. Van neerslag is verder geen sprake in de omgeving van het circuit. Wat verder opvalt zijn de warme nachten. Vrijdagochtend vroeg kan het nog afkoelen naar een graad of 15, maar de nachten daarna blijven de minima veelal op of iets boven de 20 graden liggen.

Stevige wind

Een ander aandachtspunt zal waarschijnlijk de wind worden. Die wind waait uit een zuidelijke richting en zal relatief stevig worden, met name tijdens het weekend. Zaterdag kan de wind al tippen aan vrij krachtig, dat is een windkracht 5. Windvlagen kunnen dan over open stukken al snelheden bereiken tussen 40 en 50 km/uur. Meer wind volgt op zondag. Dan staat op meer delen rond het circuit een vrij krachtige wind, later mogelijk zelfs af en toe krachtig. In de loop van de dag kunnen windstoten voorkomen tot maximaal 60 km/uur. Met name wanneer deze vlagen vanaf de zijkant komen, kan dat wel enige invloed hebben tijdens de race.

Pas na het weekend regen

Vanaf maandag neemt de bewolking verder toe en volgt vanuit het westen een actief gebied met regen. Waarschijnlijk zal dat pas maandagavond of dinsdag het geval zijn. Dan kan ook meteen een maandhoeveelheid aan neerslag vallen binnen korte tijd (dat is meer dan 60 millimeter), waardoor lokaal ook wateroverlast ontstaat. Die regen zal echter pas ruim na de race van zondag vallen, waardoor de Grand Prix van Amerika dus geheel droog verloopt.