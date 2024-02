Weerbericht F1-testdagen Bahrein: Warm en zonnig

Woensdag wordt het Formule 1-seizoen afgetrapt in Bahrein. Over een periode van drie dagen wordt gekeken hoe de teams uit de winterstop komen. Voor neerslag hoeft niet gevreesd te worden en het is de zon die het weerbeeld domineert. Dagelijks stijgt de temperatuur hierbij naar een graad of 23, waardoor de testdagen aangenaam weer zullen kennen.

Bahrein kent een woestijnklimaat en in de zomermaanden zijn temperaturen van 40 graden ook zeker geen uitzondering. Dit is ook één van de redenen dat deze race niet middenin het seizoen, tijdens de zomermaanden, plaatsvindt. Eind februari stijgt de temperatuur op regelmatige basis wel al naar zomerse waarden. Ook tijdens de testdagen komen de maxima in de buurt van deze zomerse waarden, maar waarschijnlijk wordt dit net niet gehaald. Woensdag tot en met vrijdag stijgt de temperatuur dagelijks naar zo'n 23 graden.

Hierbij is het vaak zonovergoten met hooguit enkele sluierwolken die over het circuit trekken. Een briesje vanaf zee kan voor enige verkoeling zorgen. De zonkracht is met UV-index 8 al erg sterk. Onbeschermd kan je huid dan al binnen 10 minuten verbranden, dus voor aanwezige fans is het handig om wat zonnebrand mee te nemen.

Eerste race waarschijnlijk ook warm en zonnig

Volgende week staat op zaterdag 2 maart de eerste race van het seizoen op het programma. Het is nog vrij ver weg, maar door het standvastige weerbeeld in deze regio is de kans groot dat de coureurs ook dan kunnen rekenen op een zonnige race. Mogelijk stijgt de temperatuur dan wel meer richting zomerse waarden van 25 graden of meer.