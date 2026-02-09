Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein I

Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon

Spreken de weergoden nog een woordje mee tijdens de eerste Formule 1-wintertest in Bahrein, of is er sprake van goed testweer? We vroegen onze partner Weeronline om een verwachting.

Weeronline
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Red Bull Content Pool

Tijdens de testdagen in Bahrein is het woensdag, donderdag en vrijdag warm en vrij zonnig. De temperatuur stijgt naar maximaal 26 graden bij een matige tot soms vrij krachtige zuidoostenwind. Ondanks het zonnige weer zal de lucht niet altijd staalblauw van kleur zijn. Dit komt door de aanwezigheid van Saharastof in de atmosfeer.

Het klimaat in Bahrein is erg heet tijdens een groot deel van het jaar, maar op dit moment is het aangenaam. De temperatuur stijgt dagelijks naar 24 tot 26 graden en daarbij schijnt de zon volop. Slechts af en toe verschijnen er dunne sluierwolken, maar dat mag nauwelijks een naam hebben.

Tijdens de testdagen, woensdag tot en met vrijdag, is het weerbeeld niet anders. Zowel woensdag, donderdag als vrijdag is het zonovergoten en warm met maximaal 26 graden. Tijdens de nachten koelt het af naar een graad of 19. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het oosten tot zuidoosten.

Ondanks dat de zon volop schijnt, zal de lucht tijdens deze periode af en toe niet helemaal staalblauw van kleur zijn. Dat komt soms door de aanwezige sluierbewolking, maar ook door Saharastof in de lucht. Het Saharastof blijft in de lucht, waardoor de coureurs hier weinig lasten van zullen ondervinden. Het zorgt mogelijk wel voor een prachtige zonsopkomst en zonsondergang in Bahrein.

Weersverwachting F1-test Bahrein

Foto door: Weeronline

Beste reacties

Meer van
Weeronline

