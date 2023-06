Weerbericht F1 Spanje: Regen en onweer tijdens de race?

Dit weekend staat de Grand Prix van Spanje op het programma. De zevende race van het huidige F1-seizoen wordt gehouden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De baan is gelegen nabij Barcelona in Montmeló en kan dit weekend zon en nattigheid verwachten. Door de zon kan het asfalt in de ochtend al snel opwarmen.

De eerste vrije training start vrijdag om 13.30 uur. De dag begint droog en zonnig, maar in de middag komen buien in de regio van Barcelona tot ontwikkeling. Tijdens de tweede training die om 17.00 uur begint, is de kans op een bui een stuk groter dan tijdens de ochtend. Momenteel is de kans 50 procen tdat Montmeló op vrijdag ook met een bui te maken krijgt.

Mogelijk een bui tijdens kwalificatie en race

Zaterdag om 12.30 uur begint de laatste training en om 16.00 uur vindt de kwalificatie plaats. Zondag om 15.00 uur vindt de race plaats. Beide dagen gaan vrij zonnig van start, maar gedurende de dag ontstaan in de regio (stevige) regen- en onweersbuien. Er bestaat een kans dat zo’n bui tijdens de kwalificatie en wedstrijd het circuit weet te bereiken. De kans op neerslag op zondag in Montmeló is momenteel 55 procent.

Hoge luchtvochtigheidsgraad

Het wordt zo’n 26 graden in Montmeló bij een zwakke tot matige zuidenwind. De luchtvochtigheidsgraad is deze dagen met zo’n 75 procent hoog. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Ben jij aanwezig in Spanje? Vergeet je dan niet in te smeren. De zon is namelijk erg krachtig.