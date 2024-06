Weerbericht F1 Spanje: Opnieuw kans op buien tijdens de race

De Grand Prix van Spanje vindt traditiegetrouw plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya, vlak bij de stad Barcelona. In 2016 won Max Verstappen hier zijn eerste GP. Ook vorig jaar kwam de Nederlander als eerste over de finish, nadat hij vanaf pole-position de race domineerde.

Zonovergoten vrijdag

Het is volop zomers tijdens de vrije trainingen op vrijdag. Met amper een wolkje aan de lucht blijft het droog. Het kwik stijgt naar 25 graden, maar de zon maakt het asfalt nog veel heter. De zonkracht haalt midden op de dag UV-Index 8 en dit betekent dat je zonder zonnebrandcrème al in 10 tot 15 minuten kan verbranden.

Droge kwalificatie, buien op zondag

Zaterdag is er een mix van stapelwolken en zon. Tot een bui komt het waarschijnlijk niet, waardoor de kwalificatie droog verloopt. Het is zaterdagmiddag zomers warm met circa 26 graden.

Zondag trekt een aantal regen- en onweersbuien over Catalonië. Zoals het er nu voor staat is de buienkans vooral in de ochtend en het begin van de middag groot. Later in de middag neemt de buienkans af. De race start om 15:00 uur. Een bui tijdens de race is nog mogelijk, maar het zou ook goed kunnen dat de race op een nat circuit begint en de baan tijdens de race opdroogt. Mochten de buien al vroeg in de middag Barcelona en omstreken hebben verlaten dan kan de race ook helemaal droog verlopen.