Weerbericht F1 Singapore: Wisselvallig, maar race mogelijk droog

In Singapore is het zoals gebruikelijk flink warm met een hoge luchtvochtigheid. De maximumtemperatuur ligt komende dagen rond 33 graden en voor het gevoel is het nog een aantal graden warmer. Vooral in de middag is kans op onweersbuien. Tijdens de race, zondagavond lokale tijd, is het waarschijnlijk droog en een graad of 29.

In Singapore is het gedurende het hele jaar tropisch warm met een zeer hoge luchtvochtigheid en maxima veelal tussen 30 en 34 graden. In de nachten komt het kwik amper onder de 25 graden. De zon is enorm fel en haalt midden op de dag UV-index 13. Je kunt hierdoor binnen 10 minuten verbranden. Ook ontstaan elke dag fikse stapelwolken die regelmatig uitgroeien tot een onweersbui. Gedurende de avond neemt de buienkans weer af.

Buien tijdens de trainingen

Vrijdag en zaterdag is dit precies het weerbeeld. Met zon stijgt het kwik naar zo’n 33 graden, maar de kans op een onweersbui is zeker in de middag groot. Vooral bij de eerste vrije training op vrijdag en de derde vrije training op zaterdag is kans op een nat circuit. Waarschijnlijk is het zaterdag tijdens de kwalificatie droog.

Buienkans klein tijdens de race

Zondag wordt het ook circa 33 graden overdag. De buienkans is wat kleiner dan de dagen ervoor en de race verloopt naar alle waarschijnlijkheid droog. De start is om 14.00 uur Nederlandse tijd en in Singapore is het dan 20.00 uur. De zon is dan al een uurtje onder. De temperatuur zal tijdens de race rond 29 graden liggen en door de hoge luchtvochtigheid voelt het aan als 35 graden.