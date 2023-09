Weerbericht F1 Singapore: Tropische hitte en toenemende buienkans

Singapore kent een tropisch klimaat, waardoor het hele jaar door warm en vochtig is. De maxima komen dagelijks uit tussen 30 en 34 graden en ’s nachts wordt het zelden kouder dan 25 graden. Er ontstaan vrijwel elke dag buien en daarbij kan het soms ook flink onweren. Waaien doet het in de stad weinig. Alleen langs de waterkant, waar het Marina Bay Street Circuit ook ligt, waait vaak een matige wind.

Het tijdsverschil tussen Singapore en ons land is zes uur. Alle trainingen, de kwalificatie en de race vinden daar ’s avonds plaats en bij ons valt het dus allemaal in de middag. De eerste vrije training en de derde vrije training worden gehouden in het uur voor zonsondergang. Tijdens de tweede vrije training, de kwalificatie en de race is de zon onder en wordt er bij kunstlicht gereden.

Overwegend droge vrijdag

Het weerbeeld bestaat op vrijdag uit een mix van flink wat stapelwolken en zonnige perioden. De kans dat zo'n stapelwolk uitgroeit tot een bui is klein, namelijk zo'n 20 procent. Zowel de eerste als tweede vrije training zullen dus overwegend droog verlopen. De wind is hooguit matig van kracht met windkracht 3 en komt uit zuidelijke richtingen. De temperatuur stijgt naar een graad of 32 op het heetste moment van de dag.

In het weekend grotere kans op buien

In het weekend is het weer heel kenmerkend voor Singapore. Het is vochtig en er zijn flink wat stapelwolken aanwezig die af en toe kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Zaterdag is de kans op een bui op het circuit al een stuk groter, namelijk 40 procent. Op zondag komen er in de regio meer buien tot ontwikkeling en bedraagt de buienkans ruim 60 procent.

De meeste buien zullen in de middag vallen en omdat zowel de kwalificatie als de race pas in de avonduren starten lijkt het er niet op dat het een kletsnatte race wordt. Toch zijn op beide weekenddagen ook in de avonduren buien niet uitgesloten. De teams zullen de radars dus goed in de gaten moeten houden.

Op zowel zaterdag als zondag ligt de maximumtemperatuur rond een graad of 33. Als de race eenmaal begint, is de zon inmiddels al onder, maar echt flink afkoelen doet het niet in Singapore. Tijdens de start van de race, om 20.00 uur lokale tijd, is het gewoon nog 29 of 30 graden. De wind blijft uit het zuiden komen en is met windkracht 3 hooguit matig van kracht.