Weerbericht F1 Silverstone: Na zomerse start kans op buien in kwalificatie en race In Oostenrijk kregen de Formule 1-coureurs al te maken met wisselvallig weer en voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone is dat niet heel anders. Onze partners van Weerplaza.nl werpen alvast een blik op de weersverwachting voor het raceweekend.

Door: Weerplaza.nl Vrijdagmiddag worden de eerste en tweede vrije training verreden onder de meest stabiele weersomstandigheden van het gehele Grand Prix-weekend. De temperaturen zijn zomers op het circuit van Silverstone met maar liefst 27 graden. In de buurt van het asfalt kan de luchttemperatuur zelfs verder oplopen richting 30 graden. De temperatuur van het asfalt kan in de volle zon oplopen naar 40 tot 50 graden, waardoor de banden een zware dag staat te wachten. Er waait een matige zuidenwind en het blijft droog tijdens de trainingsuren. Als de zon het hoogst aan de hemel staat wordt zonkracht 6 bereikt en binnen een halfuur kan verbranding optreden. Droog weer is op zaterdag geen zekerheid meer. De derde vrije training die om 12.30 uur van start gaat, kan met een beetje geluk nog zonder buien verlopen. Gedurende de middag, in de aanloop naar de kwalificatie, wordt vanuit het zuidwesten de buienkans steeds groter. Voor de kwalificatie moeten de coureurs bedacht zijn op andere condities vergeleken met vrijdag. Met de huidige weersverwachting bestaat er een mogelijkheid dat de buien zich organiseren en als een strook van buiige regen richting het noordoosten trekken. De kans dat Silverstone enige tijd met neerslag te maken krijgt bedraagt zaterdagmiddag zo'n 60 procent. De temperatuur is dan opgelopen naar 26 graden. Door de hogere luchtvochtigheid kan het voor het publiek en de crew wat klam en broeierig aanvoelen. Minder warm en kleinere kans op buien De buien van zaterdag zorgen voor enige verkoeling en zondag vlak voor de race komt de maximumtemperatuur uit op 22 graden. De kans op buien is afgenomen naar 35 procent, maar wederom is droog weer geen garantie tijdens de race. Beide weekenddagen staat er een matige zuidwesten- tot zuidenwind.