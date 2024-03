Weerbericht F1 Saudi-Arabië: Zeer warm en zonnig in Jeddah

De Grand Prix van Saudi-Arabië gaat op zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd van start. Dit vanwege de Ramadan. Het is de komende dagen zonovergoten in Jeddah met middagtemperaturen tussen 27 en 30 graden. De zonkracht haalt maar liefst UV-index 11. Zonder zonnebrandcrème kan de huid binnen 10 minuten verbranden. Ga je dus naar het circuit, smeer je dan goed in. De eerste vrije training op donderdag en de derde vrije training op vrijdag vinden plaats in de late middag. Het is dan tegen de 30 graden en het asfalt zal nog veel heter zijn. Asfalttemperaturen rond 60 graden zijn mogelijk, wat weer resulteert in hoge bandenslijtage.

De tweede vrije training, de kwalificatie en de race op zaterdag gaan alle drie van start om 18.00 Nederlandse tijd en dat is 20.00 uur lokale tijd. De zon gaat in Jeddah rond 18.30 uur lokale tijd onder en dus wordt er dan bij kunstlicht gereden. Ondanks dat de zon al anderhalf uur onder is, ligt de temperatuur tijdens de start van de race zaterdagavond rond 26 graden. Twee uur later is het zo’n 24 graden. Het asfalt zal, zeker bij aanvang van de race, door de zonovergoten dag nog een aantal graden warmer zijn. De wind waait veelal matig uit het noordwesten tot westen. Ten westen van Jeddah ligt de Rode Zee. Het circuit ligt ook pal aan zee. Hierdoor is er geen kans op hinderlijk woestijnzand op de baan.